Le chanteur The Weeknd à la tête d’une série avec le showrunner d’Euphoria

The Weeknd a décidément le don pour surprendre son monde. En effet, le célèbre chanteur prépare actuellement une série intitulée « The Idol », dont il sera la tête d’affiche. Encore plus fort : le show sera diffusé sur HBO, et co-écrit avec Sam Levinson, le papa de "Euphoria".

The Weeknd : un artiste pas comme les autres

De son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, The Weeknd fait sans doute partie des ovnis musicaux de cette dernière décennie. En effet, l’auteur-compositeur a connu une rapide ascension depuis la sortie de son premier album Kiss Land, en 2013. Par la suite, le Canadien a su bluffer son monde par son univers éclectique rassemblant diverses influences comme le R&B, la soul, le hip-hop et la pop. Avec un timbre de voix qui rappelle celui de Michael Jackson, The Weeknd est désormais un chanteur incontournable de la scène mondiale grâce à des morceaux devenus cultes tels qu’Earned it, I feel it coming, Blinding Lights ou bien encore Can’t feel my face.

L’année dernière, le chanteur a sorti son dernier opus intitulé After Hours. Porté par des chansons comme qu’Heartless, Save Your Tears ou bien encore In your Eyes, l’album fut un énorme succès qui lui permit d’obtenir de nombreuses récompenses ainsi qu’une représentation lors de la célèbre mi-temps du Superbowl. Un moment historique qui démontre clairement que l’artiste n’a plus grand-chose à prouver.

Il se tourne donc vers un autre challenge, désormais : la fiction.

Un projet télévisé ambitieux

L’expérience de The Weeknd sur le petit et le grand écran est plus que limitée. Tout juste retient-on qu’il a participé à la bande originale de 50 Nuances de Grey et qu'il est apparu dans le film Netflix Uncut Gems (dans lequel il jouait son propre rôle)

Avec la série The Idol, le chanteur portera la triple casquette d’acteur, de scénariste et de producteur. Certes, en 2020, il avait écrit et joué dans un épisode de la série animée American Dad. Mais le show prévu sur HBO sera une autre affaire.

American Dad ©TBS

Ainsi, The Idol suivra une chanteuse pop qui entame une romance avec un mystérieux propriétaire de club de Los Angeles. Cependant, ce dernier est également le chef d'un culte secret. La série sera co-écrite et co-produite avec son fidèle producteur historique Reza Fahim, ainsi que le créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Pourrait-on alors voir Zendaya dans le rôle de la chanteuse pop ? L’idée nous fait saliver d’avance.