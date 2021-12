Le Code sur France 2 : doit-on s'attendre à une saison 2 ?

La nouvelle série judiciaire, portée par Daniel Njo Lobé et Naidra Ayadi, intitulée "Le Code" touche bientôt à sa fin sur France 2. Les deux derniers épisodes vont être diffusés, mais doit-on s'attendre à une saison 2 ?

Le Code : une série judiciaire qui plaît !

Composée de six épisodes, la série Le Code diffusée sur France 2 va bientôt se clôturer. Ce programme est pensé par un grand fan de séries policières et judiciaires. En effet, c'est Lionel Olenga, le créateur de la série Chérif, qui s'est occupé du scénario. On suit ici le quotidien d'Idriss Toma, 46 ans, l’avocat parisien des riches et des puissants, qui voit sa vie basculer lorsqu’il est victime d’une tentative de meurtre. Il en réchappe miraculeusement, mais un éclat de balle inopérable peut désormais lui être fatal à tout moment. Il décide donc de revenir à Lille, sa ville natale, et s’associe à Nadia Ayad, une avocate engagée, et Jeanne Vanhoven, ex-gloire du barreau. Ensemble, ils mettent leur audace et leur talent au service de ceux que la machine judiciaire menace d’écraser…

Cette nouvelle série a rassemblé un casting de taille, puisque en tête d'affiche on retrouve Daniel Njo Lobé, déjà vu dans de nombreuses séries télévisée telles que Plus belle la vie, Engrenages, ou plus récemment Astrid et Raphaëlle. À ses côtés, Naidra Ayadi (Polisse, Les Gazelles) incarne Nadia Ayad, un rôle écrit spécialement pour l'actrice. Barbara Probst et Théo Frilet complètent le casting. La série Le Code semble avoir séduit les téléspectateurs puisque le lancement a rassemblé 3.1 millions de personnes, et les épisodes suivants 2.93 millions, en se plaçant en seconde place juste derrière La France à un incroyable talent.

Y aura-t-il une saison 2 ?

Les deux derniers épisodes de Le Code promettent beaucoup de rebondissements. Effectivement, Jeanne Vanhoven va faire son grand retour aux assises. Elle défend, avec l'aide de Maxime et David Kerval, un romancier atteint de troubles obsessionnels compulsifs, accusé du meurtre de son épouse. En parallèle, Claire assiste Jacqueline Arsena, mère d'une jeune femme tuée par un toxicomane. Idris quant à lui, apprend que son état de santé s’est considérablement dégradé...

Le Code ©Making Prod

Le scénariste et producteur Lionel Olenga a confirmé au micro de Europe 1 que la saison 2 était en cours d'écriture. Le tournage de cette nouvelle salve d'épisodes devrait commencer en début d'année prochaine. Ainsi, on retrouvera le même casting que l'on connaît déjà. Les deux derniers épisodes de cette saison 1 sont diffusés ce mercredi 15 décembre sur France 2, mais également disponibles sur la plateforme Salto.

Il faudra donc se montrer un peu patients avant de retrouver toute l'équipe d'avocats.