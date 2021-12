Le Code sur France 2 : qui est Daniel Njo Lobé, l’acteur principal de la série ?

Nouvelle série judiciaire diffusée sur France 2, « Le Code » compte dans sa distribution Daniel Njo Lobé. Un acteur au parcours quelque peu atypique. On vous dit tout.

Le Code : au barreau !

La dernière série judiciaire emblématique diffusée sur France 2 fut Avocats et Associés, qui a connu 13 saisons entre 1998 et 2010. Autant dire que Le Code passe après un gros morceau télévisé de la production sérielle française. Cependant, le show peut compter sur un ancien scénariste d’Avocats et Associés : Lionel Olenga. En effet, cet amoureux des séries policières et judiciaires américaines collabore avec France 2 depuis plus de 10 ans. Co-créateur d’Empreintes Criminelles (qui fut diffusée entre mars et avril 2011), il est surtout devenu célèbre lorsqu’il a lancé sa nouvelle série en 2013 : Chérif.

Ainsi, durant 6 saisons, cette série policière a su se démarquer de celles que produit habituellement l’Hexagone depuis bon nombre d’années. France 2 lui a donc fait de nouveau confiance en commandant sa nouvelle série Le Code. Cette dernière a d’ailleurs eu de très bons retours lors de la dernière édition du Festival Series Mania.

Le Code suit donc Idriss Toma, un avocat parisien, bien connu pour ne défendre que les riches et les puissants. Seulement, une tentative de meurtre et un éclat de balle inopérable (qui peut lui être fatal à tout moment) lui font changer de voie. Il retourne ainsi à Lille, bien décidé à venir en aide à ceux qui n’ont pas le pouvoir de se défendre. Il sera aidé dans sa tâche par Nadia Ayad, une avocate déterminée ainsi que Jeanne Vanhoven, une ancienne gloire du barreau.

Le Code ©Making Prod

Qui es-tu, Daniel ?

Pour porter cette nouvelle série, c'est l'acteur Daniel Njo Lobé qui a été choisi.

Ce comédien français de 46 ans dispose d’une longue carrière assez méconnue. Débutant sur les planches à partir des années 2000, il alterne par la suite cinéma et télévision dans des rôles très secondaires, voire anecdotiques. On l’aperçoit brièvement dans des films américains comme Sahara, quand il n’accumule pas les apparitions dans des séries telles que Plus belle la vie, Engrenages ou bien encore Marseille. Dernièrement, on a pu le voir dans la série Astrid et Raphaëlle également diffusée sur France 2.

Cependant, c’est surtout sa voix qui est reconnaissable pour les férus de doublage. En effet, l’acteur est très actif pour régulièrement doubler de nombreux acteurs noirs tels qu’ Harold Perrineau Jr. (dans Lost ou la saga Matrix), Idris Elba (dans Le Livre de la jungle et Fast and Furious: Hobbs and Shaw) ou bien encore Forest Whitaker (dans Rogue One : A Star Wars Story). À noter qu’il est également la voix française régulière du super-héros Cyborg dans la quasi-totalité des productions DC où le personnage se trouve.

Le Code permet donc à l’acteur d’enfin apparaître au premier plan dans une production importante. Sa performance a d’ailleurs marqué le Jury du Festival Series Mania puisqu’il a reçu le Prix d’interprétation masculine. Si la série connaît plusieurs saisons, cela pourrait donc lancer définitivement la carrière de Daniel Njo Lobé. Mieux vaut tard que jamais, comme dirait le proverbe…

Le Code débutera sur France 2 le 1er décembre.