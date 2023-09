Le Continental : la série se dévoile dans un extrait vidéo ultra brutal

La série "Le Continental", spin-off des films "John Wick", arrive bientôt sur Prime Video et se montre dans un extrait vidéo aussi brutal que jouissif.

Le Continental dans la droite lignée des films John Wick

C'est le 22 septembre 2023 et sur Prime Video qu'on pourra enfin découvrir la série spin-off de l'univers John Wick, intitulée Le Continental : d'après l'univers de John Wick. Une série en trois épisodes de 90mn chacun, et vue à travers les yeux du jeune Winston Scott (Colin Woodwell). On découvre celui-ci - incarné dans les films John Wick par Ian McShane - au coeur du New York des années 70 et faisant face à un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. La série suit sa route mortelle à travers un mystérieux univers underground et criminel pour s'emparer de l'hôtel où il prendra finalement son trône.

Winston Scott (Colin Woodwell) - Le Continental ©Prime Video

Un extrait a été dévoilé (vidéo en tête d'article), et il met terriblement l'eau à la bouche. En effet, les créateurs de la série Le Continental, Greg Coolidge, Kirk Ward et Shawn Simmons ont eu la bonne idée de développer l'argument principal de la saga portée par Keanu Reeves. À savoir, de l'action brutale et décomplexée, où les coups de feu s'abattent comme des coups de poing dans des affrontements violents et chaotiques.

L'extrait dévoilé est présenté comme la séquence d'ouverture du premier épisode de la série. On y voit un homme, cheveux longs et pilosité faciale à la John Wick, tenter de s'échapper de l'hôtel, avec un coffret sous le bras. Une tentative d'évasion particulièrement violente, où une une longue fusillade se déroule dans des escaliers. Au pistolet, à mains nues, au couteau, tout y passe dans cet extrait qui devrait convaincre les spectateurs de poursuivre l'aventure proposée par Le Continental.