Le créateur de ce carton d’Apple donne enfin des nouvelles de la saison 2

Après le grand succès des premiers épisodes de "Platonic", on attendait depuis de longs mois des nouvelles de la suite de la série. Son créateur vient d’en donner, et elles sont très positives.

Platonic, l’une des séries les plus populaires d’Apple TV+

S’étant déjà donnés la réplique dans Nos pires voisins et sa suite, Rose Byrne et Seth Rogen se sont retrouvés dans Platonic. Ils y jouaient cette fois deux anciens meilleurs amis de fac, qui se retrouvent un jour après avoir pris deux directions très différentes dans la vie.

Sortie en 2023, Platonic a été un grand succès. Elle est même devenue l’une des séries comiques les plus populaires d’Apple TV+, comme l’a révélé la plateforme dans un communiqué en décembre 2023. Via ce même communiqué, le service du streaming annonçait donc sans surprise le renouvellement du show pour une deuxième saison. Mais depuis, nous n’avions plus eu de nouvelle du projet. De quoi être inquiet sur son futur. Toutefois, le créateur de la série vient de nous rassurer.

La deuxième saison est en post-production

Mari et femme, Nicholas Stoller et Francesca Delbanco ont créé ensemble Platonic. En ce moment, le premier fait la promotion de son nouveau film, Vous êtes cordialement invités. Pour cela, il a donné une interview à Première. Le média l’a alors interrogé sur la saison 2 de la série d’Apple TV+. Et sa réponse a de quoi enthousiasmer les fans du show :

On est en pleine phase de post-production avec ma femme. On a fini de filmer à l'automne 2024. Là, on s'occupe du montage.

Nicholas Stoller s’est également dit « très excité par cette saison 2 ». Et il teasé ce à quoi on peut s’attendre avec ces nouveaux épisodes. Il a ainsi promis du changement par rapport aux premiers : « C'est une histoire un peu différente de la première. On retrouvera les mêmes personnages, mais ce sera un peu différent... »

La suite est attendue pour l’automne

Le co-créateur de Platonic a par ailleurs avoué ne pas connaître la date de sortie précise du deuxième chapitre de la série. Mais il a donné une idée de la période à laquelle on peut espérer découvrir ces nouveaux épisodes :

Je ne sais pas encore précisément quand ça sortira sur Apple TV+. A priori, ce sera diffusé autour de l'automne 2025.

S’ils devront donc patienter plusieurs mois avant de pouvoir retrouver Sylvia et Will dans la saison 2 de Platonic, les fans seront ravis d’apprendre que ces nouveaux épisodes arriveront cette année. D’ici là, ceux qui apprécient le travail de Nicholas Stoller et qui sont abonnés à Prime Video peuvent découvrir son nouveau film. Porté par Reese Witherspoon, Will Ferrell et Geraldine Viswanathan, Vous êtes cordialement invités est disponible depuis ce jeudi 30 janvier sur la plateforme.