Le créateur de Peaky Blinders replonge dans l’histoire anglaise avec sa nouvelle série

Après s’être intéressé au Birmingham du début du XXème siècle, Steven Knight a décidé de remonter le temps de quelques décennies et de se tourner du côté de l’Est londonien avec sa nouvelle série, "A Thousand Blows".

Avec A Thousand Blows, Steven Knight s’attaque à une autre période historique

Steven Knight est mondialement connu pour avoir créé Peaky Blinders. Inspiré par les récits de ses parents sur cette période, le scénariste nous a proposé une plongée dans l’histoire d’un gang de Birmingham du début du XXème siècle. Bientôt, il sera de retour avec une nouvelle série sur un autre pan de l’Histoire anglaise : A Thousand Blows. Celle-ci se déroulera cette fois dans l’East End londonien de la fin du XIXème siècle.

L’intrigue de A Thousand Blows suit Hezekiah et Alec, deux amis récemment arrivés de Jamaïque qui se retrouvent plongés dans le monde criminel de cette partie de la capitale anglaise. Bientôt, ils rencontrent Mary Carr, la cheffe d’un gang composée entièrement de femmes, les Forty Elephants. Ils font aussi la connaissance de Sugar Goodson, un célèbre boxeur et criminel dont ils ne tardent pas à devenir les ennemis.

Une plongée violente dans le monde de la boxe clandestine

Hulu a mis en ligne la nouvelle bande-annonce de A Thousand Blows. Celle-ci nous montre la violence de l’Est londonien à la période dépeinte dans la série. Et nous entraîne dans le monde de la boxe clandestine. Le personnage de Sugar Goodson s’y révèle être un redoutable boxeur, qui semble craint de tous ceux autour de lui.

Après avoir été introduit à ce monde, Hezekiah décide de devenir lui-même un boxeur, jusqu’à challenger Sugar Goodson. Il se rapproche également de Mary Carr, qui dirige d’une main de maître le gang des Forty Elephants. Celle-ci prépare de son côté un mystérieux plan, impliquant Hezekiah.

Sortie dans un peu plus d’un mois

Malachi Kirby et Francis Lovehall incarnent respectivement Hezekiah et Alec dans A Thousand Blows. Stephen Graham, l’interprète d’Hayden Stagg dans Peaky Blinders, y joue Sugar Goodson. Quant à Mary Carr, elle est campée par Erin Doherty, alias la princesse Anne dans The Crown. Composée de six épisodes, la série arrivera le 21 février prochain sur Disney+.

En attendant, vous pouvez découvrir la deuxième saison d’une autre série de Steven Knight. Les six nouveaux épisodes de SAS : Rogue Heroes, elle aussi basée des événements historiques, sont visibles depuis peu sur la plateforme MyCanal. Le scénariste dévoilera ensuite un projet très attendu : son film Peaky Blinders. Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie. Mais il a débuté son tournage en septembre 2024. On peut donc espérer pouvoir le découvrir d’ici la fin de l’année.