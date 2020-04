Le créateur de Riverdale et Sabrina prépare une nouvelle série teen

Roberto Aguirre-Sacasa, dont les programmes sont connus dans le monde entier - à l'instar de "Riverdale" et "Sabrina" -, revient avec un nouveau projet : une série pour adolescents adaptée d'une de ses pièces de théâtre.

Après le succès de Riverdale et Les Nouvelles aventures de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa prépare un nouveau programme, et pas des moindres ! Le créateur est actuellement en train de développer une série pour la plateforme Quibi. On retrouvera l'atmosphère adolescente chère à l'auteur, mais cette fois, les héros évolueront dans les années 1980 !

L’ascension perdure pour Aguirre, actif à la télévision depuis de nombreuses années. En effet, avant de développer la série qui deviendra le plus gros succès de la chaîne CW, il a officié pour plusieurs programmes mondialement connus. On peut notamment citer le show musical Glee, mais aussi Supergirl. Le créateur a plusieurs cordes à son arc : pour ceux qui l'ignorent, c'est un auteur de comics mais aussi un dramaturge émérite ! Il a ainsi à son actif de nombreuses pièces de théâtre rédigées au fil des années.

Good boys gone wild

D'après CBR, Aguirre-Sacasa va donc porter à l'écran une oeuvre parue en 2008, intitulée Good Boys and True. A ses côtés, un collègue de longue date : Greg Murray, un des auteurs de Riverdale. Mais de quoi parle Good Boys and True ? L'intrigue s'intéresse à six personnes rassemblées par la sortie d'une sex tape particulièrement crue. Très vite, la vidéo commence à circuler sur le campus de ce pensionnat d'élite réservé aux jeunes garçons...

Parmi eux, Brandon Hardy, parfait exemple des privilèges de la jeunesse dorée américaine. Quand sa mère est convoquée par le coach de football américain de l'académie St Joseph, c'est la douche froide. Si le garçon a pris le soin de cacher son visage, il ressemble tout de même fortement à Brandon. Plus encore, la jeune fille qui apparaît sur la vidéo semble totalement inconsciente du fait que le rapport est filmé...

Les thématiques de la série seront les suivantes : la recherche de l'identité, l'exploration de son milieu social, le pardon. Du casting, on ne sait encore que peu de choses mais il se pourrait que les acteurs originaux de la pièce, notamment Brian J. Smith (Quantico, Sense 8) et J. Smith-Cameron (Succession), en fasse partie. Affaire à suivre...