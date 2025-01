Le créateur de The White Lotus prévient les fans avant la saison 3

Après deux premières saisons composées respectivement de six et sept épisodes, "The White Lotus" s’apprête à revenir avec cette fois huit nouveaux épisodes. Le créateur de la série a toutefois prévenu qu’ils seraient bien différents de leurs prédécesseurs.

The White Lotus fera bientôt son retour

Très populaire auprès du public et des critiques, The White Lotus va faire son retour cette année. Après une première saison située à Hawaii et une deuxième en Italie, le troisième chapitre de la série anthologique se déroulera cette fois en Thaïlande.

Comme expliqué en mars 2023, le créateur de The White Lotus, Mike White, a déjà donné quelques détails sur la nouvelle saison de la série. Il a promis que celle-ci apporterait « un regard drôle et satirique sur la mort dans la religion et la spiritualité orientale ». Alors que la sortie des nouveaux épisodes approche désormais à grands pas, il s’est récemment exprimé plus longuement sur cette troisième saison. Et il a prévenu les fans.

Une nouvelle saison qui s’annonce très différente des deux premières

Time a récemment consacré un long article au retour de The White Lotus. Dans ce cadre, le magazine a interrogé Mike White sur la nouvelle saison de sa série. Et le scénariste a expliqué que celle-ci aurait un ton bien différent des deux premières. Elle mettra ainsi en scène des personnages en proie à de grandes difficultés personnelles :

Cette saison est beaucoup, beaucoup plus sombre. Les personnages sont tous en souffrance, d’une façon ou d’une autre. C’est comme s’ils étaient mort, mais qu’ils ne le savaient pas.

Suivant les propos de Mike White, Walton Goggins en a dit un peu plus sur son personnage. L’acteur, qui joue un homme du nom de Rick Hatchett dans la troisième saison de la série, a expliqué que ce dernier était « en colère » et « amer envers les cartes que la vie lui a distribuées » à son arrivé dans l’hôtel où il vient passer des vacances.

Sortie dans moins d’un mois… avant une suite déjà annoncée

Les fans peuvent donc s’attendre à une troisième saison bien moins légère que les précédentes avec les nouveaux épisodes de The White Lotus. Ceux-ci seront visibles à partir du 17 février prochain sur Max. Et HBO a déjà prévu la suite.

Comme rapporté il y a quelques jours par The Hollywood Reporter, la chaîne américaine a d’ores-et-déjà renouvelé The White Lotus pour une quatrième saison. Et dans son interview avec Time, Mike White a laissé entendre que la série pourrait encore se poursuivre après cela. Il a expliqué qu’il pouvait imaginer faire « peut-être six saisons ».