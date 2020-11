Le Crime était presque parfait : le classique d'Hitchcock adapté en série avec Alicia Vikander

Célèbre film du maître du suspense Alfred Hitchcock, "Le Crime était presque parfait" va inspirer une série anthologique développée par Alicia Vikander, qui devrait y tenir un premier rôle.

Le Crime était presque parfait, classique d'Hitchcock

En 1953 Alfred Hitchcock tourne l'un de ses plus célèbres films : Le Crime était presque parfait (sorti en France en 1955). Un film tiré de la pièce de théâtre de Frederick Knott qui marque la première des trois collaborations du réalisateur avec Grace Kelly. Dedans, la comédienne interprète Margot, mariée à un ancien champion de tennis. Ce dernier la soupçonne de vouloir le quitter prochainement, ce qui le laisserait en grande difficulté financièrement. Il imagine alors un crime parfait. La faire assassiner tout en se constituant un alibi solide pour hériter par la suite de la fortune de sa femme. Seul hic dans son plan, le soir du meurtre, Margot parvient à se défendre et à tuer l'assassin envoyé par son mari.

Le Crime était presque parfait est un pur produit hitchcockien avec une intrigue bien ficelée, un suspense parfaitement maîtrisé et un retournement de situation qui permet de faire basculer le récit lorsque l'évidence semble l'emporter. Grace Kelly y est déjà splendide et la mise en scène atypique pour l'époque. En effet, Hitchcock a utilisé pour ce film une technique de relief, encore assez rare dans les années 1950. D'ailleurs, à sa sortie, quasiment aucun spectateur n'a pu voir le film en relief - peu de salles étaient capable de projeter les films de la sorte, contrairement à aujourd'hui. Néanmoins, le cinéaste a intégré cette donnée dans sa réalisation, comme en attestent certains très gros plans. Le résultat est excellent et à (re)voir.

Du grand au petit écran, de Grace Kelly à Alicia Vikander

Une fois n'est pas coutume, une œuvre de cinéma va être réadaptée pour le petit écran. Comme l'annonce Variety, Alicia Vikander, via sa société Vikarious Film, serait en train de développer une série tirée de Le Crime était presque parfait. La comédienne devrait par la même occasion tenir un rôle important dans le show. On l'imagine bien reprendre celui de Grace Kelly puisque Variety annonce qu'il s'agira d'une relecture du film du point de vue féminin. Le média américain reste assez vague mais précise tout de même que le format sera anthologique. On peut donc s'attendre à ce que le concept soit repris mais que l'histoire diffère.

Aucune date n'est pour l'instant annoncée. La production étant encore à la recherche d'une chaîne ou d'une plateforme pour la diffuser.

Hitchcock continue d'inspirer

Ce n'est pas la première fois qu'un film d'Alfred Hitchcock est réadapté. Son célèbre Psychose a en effet eu droit à une série dérivée avec Bates Motel. Durant cinq saisons on suivait le jeune Norman Bates avec sa mère Norma. Sur la fin, beaucoup de libertés ont été prises par rapport à l'œuvre originale et des éléments de La Maison du Docteur Edwardes ont même été repris. Plus récemment, Netflix a mis en ligne Rebecca de Ben Wheatley, nouvelle adaptation du roman de Daphné du Maurier après celle de 1940 par Hitchcock. Certes ces films d'Alfred Hitchcock sont d'abord issus de livres ou de pièces. Le Rebecca de Netflix ne doit donc pas être considéré comme un remake par exemple. Mais on sent bien dans ces nouvelles adaptations ou œuvres dérivées avant tout l'influence du maître du suspense, souvent imité, jamais égalé.