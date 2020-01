Le Dernier des Mohicans : des nouvelles de la série HBO Max

Vous avez aimé ? Partagez :

HBO Max prépare actuellement une nouvelle adaptation télévisuelle du « Dernier des Mohicans ». Si elle gardera le contexte du roman d’origine, la série devrait proposer une histoire légèrement différente de celle du film de Michael Mann. Pour écrire et réaliser ce nouveau programme, la plateforme de streaming a fait appel à une équipe de choc.

Classique de la littérature américaine publié pour la première fois en 1826, Le Dernier des Mohicans a eu droit à de nombreuses adaptations télévisuelles et cinématographiques au fil des décennies. Parmi les plus célèbres transpositions à l’écran du roman de James Fenimore Cooper, on compte notamment Sagamore le Mohican, réalisée en 1936 par George B. Seitz et portée par la légende du western Randolph Scott.

Mais l’adaptation la plus connue reste probablement celle de Michael Mann, sortie en 1992. Emmené par la partition magistrale de Trevor Jones et Randy Edelman, Le Dernier des Mohicans était empli de scènes épiques et dévoilait une histoire d’amour poignante entre les personnages incarnés par Madeleine Stowe et Daniel Day-Lewis. Une nouvelle version, qui prendra la forme d’une série pour HBO Max, est actuellement en préparation. Ce programme devrait garder le cadre originel du récit. Certains éléments principaux de l’intrigue différeront en revanche de ceux du long-métrage de Michael Mann.

Cary Joji Fukunaga aux commandes

Le Dernier des Mohicans se déroule en 1757, dans l’État de New York. La guerre fait rage entre les Français et les Anglais pour la conquête du Nouveau Monde. Un jeune officier anglais a pour mission d’escorter Alice et Cora, les filles du colonel Munro, dans son fort assiégé. Le convoi est trahi par leur guide Magua, un Huron qui s’est fait passer pour un Mohawk. Le groupe est néanmoins secouru par Hawkeye, Européen élevé par les Mohicans, son père Chingachgook et son frère Uncas.

C’est ainsi que débute le roman de James Fennimore Cooper et le film de 1992. D’après Variety, HBO Max a commandé un premier script qui devrait suivre le même cadre. En revanche, contrairement au film de Michael Mann, l’histoire d’amour impossible ne concernera pas Hawkeye et Cora, mais Uncas et la fille du colonel britannique.

Cette nouvelle version du Dernier des Mohicans est co-écrite par Cary Joji Fukunaga et Nicholas Osborne. Le premier est connu pour avoir réalisé la première saison de True Detective, mais aussi Jane Eyre et Mourir peut attendre, le prochain James Bond. Nicole Kassell, qui a réalisé des épisodes de Watchmen, The Leftovers et Westworld, officiera en tant que productrice exécutive. Elle devrait également mettre en scène plusieurs épisodes. Autant dire que HBO a réuni une nouvelle équipe de choc. Alors que le script vient d’être commandé, les dates de production et de diffusion n’ont pas été annoncées.