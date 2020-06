Le Domaine (A Herdade) sur Arte : c'est quoi cette série sur le Portugal ?

Le jeudi 11 juin, sur Arte, découvrez une nouvelle mini-série portugaise intitulée "Le Domaine", chronique familiale et historique marquante réalisée par Tiago Guedes.

Le Domaine, en version originale A Herdade, arrive sur Arte le 11 juin pour trois épisodes de cinquante-huit minutes. Initialement paru sous la forme d'un long-métrage, le programme s'articule autour d'une famille aisée et met en scène la société portugaise sur plusieurs décennies. Le résultat est double car le spectateur assiste alors à une fresque familiale mais aussi à un traitement historique du Portugal.

Le héros, João Fernandes, campé par Albano Jeronimo, règne donc sur son domaine. Au fil des trois volets, de nombreuses questions sociales se jouent. Seront évoqués les rapports entre les classes, bien sûr, mais aussi le pouvoir et ses limites. A la fois borné et progressiste, le protagoniste - et patron agricole - doit composer avec l'évolution des mentalités et du régime politique, qui tend de plus en plus vers la démocratie. Lui dirige ses exploitations d'une main de fer, mais croit profondément en la liberté - la sienne comme celle des autres.

Guerre et paix

La série commence en 1973, un an avant la Révolution des Oeillets, lorsque João reçoit la visite du ministre de l'Intérieur sur ses terres. Celui-ci vient lui demander son aide concernant une colonie que le pays est déterminé à conserver - l'Angola. L'épisode deux se concentre sur la révolution. Le troisième débute en 1991. Le terrible secret de la famille, enfoui depuis des années, est alors sur le point d'être révélé.

toile de fond particulièrement intéressante pour se pencher sur les transformations d'une famille de riches propriétaires, marquée par un dramatique non-dit. Le réalisateur du film et de la mini-série, Tiago Guedes , est déjà relativement célèbre dans son pays. Interrogé sur Le Domaine, il explique que, selon lui, les mutations du Portugal post-1974 s'inscrivent comme unepour se pencher sur les transformations d'une famille de, marquée par un dramatique

Le Domaine se rapproche visuellement du western, que ce soit dans son traitement des paysages comme des personnages, alternant entre plans larges et plans serrés. Le cinéaste confie aussi un parti-pris assez surprenant, à savoir la quasi-absence de musique durant les trois épisodes. Pourquoi ce choix ? Selon Tiago Guedes, il s'agit de ne pas imposer d'émotions à qui regarde l'oeuvre. Grâce à sa perception propre, chaque spectateur pourra donc trouver dans le programme quelque chose de différent...

Rendez-vous le 11 juin sur Arte pour découvrir Le Domaine.