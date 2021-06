Le Doute sur France 2 : c'est quoi cette série avec Ben Barnes ?

Découvrez "Le Doute", une nouvelle série tout droit venue d'Angleterre qui a pour tête d'affiche Ben Barnes. Le comédien partage l'affiche avec Julia Ormond. Dedans, en dépit de leur différence d'âge, ils entament une relation amoureuse. Mais les intentions du garçon sont-elles vraiment bonnes ?

Le Doute : de quoi ça parle ?

Le Doute narre l'histoire de Julia, une femme de soixante ans qui a fait passer les désirs et besoins des autres avant les siens toute sa vie durant. Mais son existence est bouleversée quand elle rencontre le charmant Benjamin, un rédacteur mystérieux et tentateur de trente ans son cadet. Julia décide alors de penser à elle et laisse une chance à leur histoire.

Malheureusement, ses proches ne voient pas d'un bon œil cette potentielle romance. Pire, leur relation va réveiller des secrets depuis longtemps enfouis qui vont bouleverser la vie de tous. Alors, Julia et Benjamin ont-ils un avenir ? Le jeune homme aime-t-il sincèrement l'héroïne, ou est-il à la poursuite de l'argent de cette dernière ? Julia étant particulièrement riche, ses enfants voient vite l'arrivée de Benjamin dans leur vie comme une menace. Ils le considèrent comme un gold digger - comprenez chercheur d'or. Cette expression britannique n'est autre que le titre de la série dans sa version originale.

Le Doute ©Elephant Classics Films

Le Doute est présentée comme un thriller sur le couple, les relations familiales et la trahison. Les enfants de Julia œuvrent-ils pour le bien de leur mère ou tentent-ils de protéger leur héritage ? Benjamin est-il vraiment un être mal intentionné ? Autant de questions sans réponses auxquelles le programme devrait sans nul doute répondre ! Parue en 2019 en Angleterre, la série a récolté de bonnes critiques. Nombre de spectateurs saluent l'interprétation des comédiens principaux et la réalisation du show.

Avec qui ?

Marnie Dickens (Ripper Street) signe les scénarios des six épisodes de la mini-série. À la réalisation, on retrouve David Evans (Anne with an E) et Vanessa Caswill (Thirteen). Pour ce qui est des comédiens, le ténébreux Benjamin est campé par le célèbre Ben Barnes. Particulièrement connu pour s'être glissé dans la peau du Prince Caspian (Narnia) mais aussi de Logan dans Westworld, le comédien britannique joue ici avec les nerfs des spectateurs. Face à lui, Julia Ormond, actrice à la filmographie bien fournie. Pour l'anecdote, elle a tourné dans Inland Empire de David Lynch, mais aussi dans un long-métrage réalisé par la fille du cinéaste, Jennifer Lynch. Elle incarne notamment le personnage de Joanna Beauchamp dans Witches of East End et a récemment participé à la série Howards End.

Le Doute - Jemima Rooper ©Elephant Classics Films

Alex Jennings (Quatre mariages et un enterrement) joue pour sa part Ted, l'ex-mari de l'héroïne. Sebastian Armesto (Cursed : La rebelle), Jemima Rooper (The Girlfriend Experience), Archie Renaux (Shadow and Bone) ainsi que Julia McKenzie (Miss Marple) prêtent leurs traits aux enfants du couple. Nikki Amuka-Bird (My Lady) joue le rôle de Marsha, l'ancienne meilleure amie de l'héroïne. Les deux femmes ne se parlent plus depuis que la première a eu une liaison avec Ted, l'ex-mari de Julia. Enfin, Karla-Simone Spence (Blue Story) campe la fille de Marsha, tandis que l'adorable Indica Watson (Radioactive) incarne la petite fille de Julia.

Où et quand regarder Le Doute ?

Alors, les doutes des différents protagonistes de la série sont-ils oui ou non fondés ? Vous pourrez le découvrir en plongeant dans l'histoire intime de Julia à partir du 7 juin, sur France 2 !