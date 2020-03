Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : Anthony Mackie dévoile une relation compliquée

Les deux super-héros auront bientôt droit à leur propre série sur Disney+. Mais alors qu’ils devront faire face au retour du baron Zemo, ils devront d’abord apprendre à s’entendre.

Sam Wilson, aka le Faucon, et Bucky Barnes, alias le Soldat de l’hiver, auront bientôt droit à leur propre série sur Disney+. Mais même si les deux super-héros seront au centre de la prochaine série Marvel, ils devront d’abord apprendre à s’entendre. Anthony Mackie a en effet révélé que son personnage du faucon et celui du Soldat de l’hiver, incarné par Sebastian Stan, ne seront toujours pas amis au début de la série.

Les deux protagonistes s’étaient rencontrés dans Captain America : Le Soldat de l’hiver, dans lequel Bucky Barnes était encore sous le contrôle d’Alexander Pierce (Robert Redford) après avoir subi un lavage de cerveau. Il avait alors essayé de tuer Steve Rodgers (Chris Evans) et ses deux amis, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et donc Sam Wilson, aka le Faucon.

Depuis, leur relation a évolué, Bucky ayant repris le contrôle de son esprit. Les interactions entre les deux personnages se sont transformées en taquineries dans les films suivants. Cette relation, propice à intégrer de l’humour dans les films du MCU, est devenu très populaire auprès des fans, qui militaient pour voir les deux super-héros avoir droit à leurs propres aventures, que ce soit sur petit ou grand écran. Le boss de Marvel, Kevin Feige, leur a donc donné satisfaction en annonçant l’arrivée prochaine de la série sur Disney+.

Une relation à améliorer et le retour d’un vieil ennemi

Après les événements d’Avengers : Endgame, Sam a hérité du bouclier de Steve Rodgers, légué par son ami après que celui-ci est retourné dans le passé pour vivre avec Peggy Carter (Hayley Atwell). L’intrigue de la série se situera après le film. On verra donc pour la première fois Sam manier le bouclier. Accompagné de Bucky, et donc tout en apprenant à s’entendre, ils devront de nouveau faire face au baron Zemo, incarné par Daniel Brühl et introduit dans Captain America : Civil War.

À l’origine de la division entre les Avengers, Zemo avait aussi fait porter le chapeau à Bucky pour l’attentat qui avait coûté la vie au père de T’challa, aka Black Panther (Chadwick Boseman). On sait donc qu’il y a un passé entre le personnage joué par Daniel Bruhl et celui incarné par Sebastian Stan. En revanche, aucune information concernant le nouvel objectif de Zemo n’est connue.

Quoi qu’il en soit, Sam et Bucky devront faire face à son retour. Ils pourront également compter sur le soutien de Sharon Carter (Emily VanCamp), la nièce de Peggy que l’on a aussi vue pour la dernière fois dans Captain America : Civil War, et qui signera également son retour. Les deux principaux protagonistes devront aussi gérer l’arrivée de John Walker, aka U.S. Agent, une sorte de version alternative de Captain America qui sera interprétée par Wyatt Russell.

Composée de 6 épisodes, Le Faucon et le Soldat de l’hiver est attendue en août sur Disney+.