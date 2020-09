Le Faucon et le Soldat de l'hiver : la série reprend son tournage en vidéo

"Le Faucon et le Soldat de l'hiver" est une série Marvel qui était attendue en août sur Disney +. Victime collatérale du Covid, sa production a enfin repris, comme on a pu le voir sur une nouvelle vidéo.

Le Faucon et le Soldat de l'hiver : le baron de l'autre S.H.I.E.L.D

Le Faucon et le Soldat de l'hiver est une série créée par Derek Kolstad, le papa de la franchise John Wick.

On y suit les aventures de Sam Wilson (Anthony Mackie) qui veut prendre la relève et le bouclier de Captain America. Il est épaulé dans ses envies de justice par Bucky Barnes (Sebastian Stan), le soldat de l'hiver. L'ennemi dans leur collimateur ? Le terrible Baron Zemo (Daniel Brühl), dont la dernière apparition remonte à Captain America : Civil war. Un nouveau personnage fait ici son apparition : U.S. Agent (Wyatt Russell), un autre justicier à bouclier qui se verrait bien en nouveau héros de l'Amérique.

La première saison de la série comprendra 6 épisodes.

Levée de boucliers !

Le Faucon et le Soldat de l'hiver devait lancer le nouvel univers de séries Marvel sur Disney +. La sortie était même prévue pour août de cette année. Un tremblement de terre a tout d'abord stoppé le tournage. Et puis le Covid a mis le monde en pause et même les super héros, pourtant déjà masqués, se sont confinés et éloignés des plateaux de tournage.

Le plus gros de la crise sanitaire semblant être passé aux Etats-Unis, la production de films et de séries a repris ces dernières semaines. Hélas, parfois pour pas très longtemps, comme sur The Batman de Matt Reeves, Robert Pattinson ayant été testé positif au virus.

C'est aujourd'hui au tour du Faucon et de son adjoint hivernal de retrouver les plateaux, comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le tournage se passe dans les rues d'Atlanta, en Georgie.

Plus que les deux héros sus-cités, c'est surtout U.S Agent que l'on voit à l'oeuvre dans la courte séquence. Il s'y bat, tout bouclier dehors, face à un ennemi que l'on a du mal à identifier.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée par Disney, mais on peut espérer, avec un peu chance et beaucoup d'optimisme, voir le premier épisode de la série en fin d'année. Le service Disney + manque cruellement de nouveautés et celle-ci pourrait relancer les inscriptions.

Bienvenue dans le Marvel Televisic Universe !

C'est en effet un peu l'objectif de Disney/Marvel depuis le lancement du service de streaming de la firme aux grandes oreilles. En ceci, Le Faucon et le Soldat de l'hiver devait être la première pierre d'un projet bien plus vaste dans lequel sont déjà prévus de nombreux autres shows. Comme avec les films du MCU, les histoires devraient contenir des ramifications autour d'une trame générale commune.

On a d'abord WandaVision, qui s'articule autour du couple Wanda et Vision. Elizabeth Olsen et Paul Bettany y reprendront leurs rôles respectifs. Les premières images promettent un show qui sort de l'ordinaire avec des séquences étranges et parodiques.

Deux autres personnages déjà aperçus dans la saga Avengers au cinéma reprendront leurs costumes dans une série. Il s'agit de Loki, avec Tom Hiddleston. Le mauvais frère est accompagné au casting de nouveaux venus dans l'univers Marvel : Sophia Di Martino, Owen Wilson et Angelica Ross. Hawkeye aura lui aussi les honneurs d'un show à son nom, Jeremy Renner revenant en flèche.

Enfin, trois nouveaux personnages seront introduits "sérialement" dans les années à venir : She-Hulk, Moon Knight, et Ms. Marvel. What If...? sera quant à elle une série animée qui proposera des scénarios alternatifs aux histoires déjà contées précédemment.

Alors, oui, la production de série a pris du plomb dans l'aile, mais elle reprend peu à peu. On n'a pas fini de voir l'univers Marvel à la télé dans les années à venir !