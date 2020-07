Le Faucon et le Soldat de l'Hiver : le costume de Sam Wilson dévoilé par un jouet

"Le Faucon et le Soldat de l'Hiver" est l'une des premières créations télévisuelles du Marvel Cinematic Universe (MCU). Un jouet promotionnel nous permet de découvrir à quoi va ressembler le costume porté par Sam Wilson dans la série. Une tenue aux airs de Captain America.

Le Faucon et le Soldat de l'Hiver pour succéder à Captain America

Il est venu le temps de changer des choses dans le MCU. Des héros emblématiques de l'ère précédente, comme Iron Man ou Captain America, ne seront pas dans la suite. Mais les places libres seront prises par d'autres héros. C'est une vieille connaissance de Steve Rogers qui va lui succéder : Sam Wilson. Le héros incarné par Anthony Mackie et connu comme le Faucon désire s'emparer du bouclier de son ancien ami pour se mettre au service du pays, accompagné par Bucky Barnes (Sebastian Stan). Sauf que l'U.S. Agent (Wyatt Russell) est introduit par le gouvernement. En plus de ça, le Baron Zemo (Daniel Brühl) revient faire des siennes. Le Faucon et le soldat de l'Hiver était initialement prévue au mois d'août mais son lancement a été retardé à une date encore indéfinie.

Le Faucon montre son costume

La sortie de la série s'accompagne de produits dérivés pour prendre un peu plus d'argent, comme ce jouet Hot Wheels visible ci-dessous. La voiture n'a pas un immense intérêt, même si on peut découvrir son design (à condition qu'elle apparaisse dans la série). Le plus notable se trouve en fond, pour décorer le packaging. On y voit Faucon avec ce qui devrait être son costume définitif. Il reprend les codes de celui qu'on lui connaît habituellement, avec ces ailes repliées sur le dos. Mais on sent aussi qu'il se rapproche un peu du style de Captain America. Avec davantage de rouge que d'habitude, notamment sur la partie abdominale. Au niveau des bras, du bleu semble être présent (la qualité ne permet pas d'être catégorique sur ce point, à moins que ce ne soit un gris qui tire vers le bleu). Ce qui ne serait pas surprenant pour rappeler les deux couleurs emblématiques du Captain America. Il troque également ses manches courtes contre des longues. Le bouclier, lui, n'est en revanche pas présent.

Rien de plus n'est à noter pour le moment, une bande-annonce de Le Faucon et le soldat de l'Hiver devrait permettre de voir à quoi ressemble la série et le personnage en action. Des rares images ont été vues et quelques clichés en provenance du plateau. Mais c'est trop maigre pour se faire un avis. Dans tous les cas, la sortie étant très probable avant la fin de l'année, nous ne devrions plus tarder à obtenir ce que l'on réclame !