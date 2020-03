Le Faucon et le Soldat de l'Hiver : retour d'un personnage emblématique ?

La série « Le Faucon et le Soldat de l'Hiver » pourrait voir le retour d'un personnage emblématique du Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, l'acteur Anthony Mackie affirme que Nick Fury sera peut-être de la partie.

La future série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver pourrait voir le retour d'un personnage central du MCU. La série est l'un des nombreux show Marvel à venir sur Disney+. Sebastian Stan et Anthony Mackie reprennent pour l'occasion leurs rôles de Soldat de l'Hiver et Faucon. Attendue en août prochain, la série donne régulièrement des nouvelles et semble sur de bons rails.

Le retour de Nick Fury ?

Dernièrement, quelques éléments sur l'intrigue ont été dévoilés. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver racontera comment Faucon va devoir se battre contre un gouvernement réticent pour qu'il conserve le bouclier de Captain Amercia que ce dernier lui a légué à la fin de Avengers : Endgame. La série présentera également les retours de l'agent Carter et du baron Zemo. Enfin, le show présentera deux nouveaux personnages de taille : US Agent et Isaiah Bradley, le tout premier Captain America. Deux protagonistes importants dans les comics et dans l'univers de Steve Rogers.

Maintenant, il est possible qu'un autre personnage vienne également faire son grand retour dans Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Dans une récente interview avec Extra, Anthony Mackie a parlé de la possibilité d'une apparition de Nick Fury dans la série. Le journaliste lui a demandé si Samuel L Jackson allait revenir ou si son contrat avec Marvel Studios était réellement terminé. Voilà la réponse de Mackie :

J'espère qu'il va revenir. J'ai entendu dire que le Faucon devient Samuel L Jackson. C'est ce que j'ai entendu dire. Nous n'avons pas encore fini de tourner, alors j'espère qu'il se présentera un jour et nous bénira de sa présence.

Ainsi, il n'y a aucune confirmation que Samuel L Jackson apparaîtra dans la série. Nick Fury a joué un rôle central dans le MCU. Le personnage commence sa carrière dans le tout premier Iron Man, avant d'apparaître dans de nombreux autres opus. En tout, le directeur du S.H.I.E.L.D. est apparu à onze reprises au sein de l'univers connecté Marvel. La dernière en date remonte à Spider-Man : Far From Home avec une étonnante révélation sur son compte. Bref, un personnage emblématique, qui fera peut-être son retour dans Le Faucon et le Soldat de l'Hiver.