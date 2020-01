Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : [SPOILER] de retour en image

Vous avez aimé ? Partagez :

« Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », la future série Marvel, se dévoile à travers de nouveaux clichés. Des photographies inédites du tournage qui annoncent le retour d’un personnage important du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Alors que la production de The Falcon and the Winter Soldier (Le Faucon et le Soldat de l’Hiver en VF) se poursuit, de nouvelles photos du tournage de la série viennent d’être partagées sur le compte Twitter de Comic Book Movie. Pour rappel, la série permettra les retours de Anthony Mackie et Sebastian Stan respectivement dans leurs rôles de Faucon et du Soldat de l’Hiver. Les deux meilleurs amis de Captain America reprennent du service à travers cette série qui leur est consacrée. Elle sera ancrée dans le MCU et verra le retour de quelques personnages emblématiques.

Sharon Carter sera définitivement de la partie

Ces fameux nouveaux clichés permettent de dévoiler le retour de Sharon Carter. Cette ancienne agent du S.H.I.E.L.D. fait son apparition à l’occasion de Captain America : Le Soldat de l’Hiver avant de revenir dans Captain America : Civil War. L’actrice Emily Van Camp reprend donc son rôle pour la troisième fois. Petite fille de Peggy Carter (l’amoureuse de Captain dans Captain America : First Avenger), elle a été l’amie intime du super-soldat dans le MCU.

De nouvelles images qui partagent également le nouveau look de Bucky Barnes et du baron Zemo, toujours campé par Daniel Brühl. Ce méchant culte des comics reviendra embêter les super-héros à l’occasion de la série.

Côté production, le créateur de John Wick, Derek Kolstad, a rejoint l’équipe de rédaction/création. La série devrait suivre les aventures de Faucon qui tente de devenir le nouveau Captain America malgré la réticence du gouvernement. Parallèlement, la série devrait également introduire Agent U.S, interprété pour l’occasion par Wyatt Russell.

La première saison contiendra six épisodes, et se connectera au MCU. La série devrait faire ses débuts sur Disney+ en août 2020. Pour rappel, Disney prévoit de nombreuses séries Marvel pour compléter son MCU. Un univers connecté qui prend donc encore une dimension supérieure !