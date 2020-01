Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : tournage en pause pour la série Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La propagation du MCU passera par la plateforme de streaming Disney+. « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » sera la première série Marvel à pointer le bout de son nez dessus, mais elle est en train de prendre un peu de retard avec une production arrêtée pour le moment.

Marvel était clairement dans un fauteuil ces derniers temps. Son programme, calibré, se déroulait à la perfection pour nous mener vers la fin de la phase 3 et à Avengers : Endgame. Mais, alors que DC se remet sur le droit chemin, il faut retourner au charbon avec de nouvelles idées pour lancer une dynamique rafraîchissante. Cette dernière passera par une refonte de la galerie de personnages et par l’utilisation de Disney+ pour créer des connexions entre séries et films. Elles iront dans les deux sens, en prolongeant les arcs narratifs de héros connus au cinéma, ou en présentant des nouveaux qui serviront ensuite sur grand écran.

Dans le cas de la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, on connaît déjà les deux gaillards. Ce programme sera la première introduction de Marvel sur Disney+ avec un titre inédit. Pour l’occasion, Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent leur rôle respectif lors d’un tournage qui se déroule à l’heure actuelle. Sauf que la production rencontre un vrai problème de taille et doit s’arrêter !

Tournage interrompu pour Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver

Deadline révèle que l’équipe est au chômage technique pour une raison qui la dépasse. Alors qu’elle tournait à Porto Rico, deux tremblements de terre ont interrompu les opérations. Le premier, assez intense, de magnitude 6.4, a été suivi d’un autre, légèrement plus petit, de 5.9. Des dégâts sont à déplorer dans la région. Heureusement, tout l’équipe de la série est bien saine et sauve. Le tournage devait simplement faire une escale de deux semaines là-bas. La situation très instable empêche de travailler comme il faut et la production est déjà en train de chercher un décor alternatif pour remplacer celui qui était prévu. La série doit encaisser une pause à durée indéterminée dans sa conception, le temps de se rabattre sur un autre lieu qui peut autant faire l’affaire. On ne sait pas encore si ce contretemps va forcer Marvel à revoir la date de lancement de sa série. Si elle n’en avait pas vraiment une, il est prévu qu’elle commence sa diffusion à l’automne 2020.