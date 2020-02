Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : un acteur de Supergirl rejoint la série

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le casting de la série « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », portée par Anthony Mackie et Sebastian Stan, s’étoffe avec l’arrivée d’un des acteurs de « Supergirl ». Elle sera disponible cet été sur la plateforme de streaming Disney+.

Actuellement en tournage, la série Marvel Le Faucon et le Soldat de l’Hiver enregistre une nouvelle arrivée avec la signature de Carl Lumbly. Ce dernier a déjà été à l’affiche d’une autre série de super-héros, puisqu’il interprétait M’yrnn J’onzz dans Supergirl. On a aussi récemment pu le voir au cinéma dans Doctor Sleep, la suite de Shining.

Comme son nom l’indique, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver se concentrera sur les deux héros joués par Anthony Mackie et Sebastian Stan. Elle suivra les événements d’Avengers : Endgame, sorti l’année dernière, et qui est devenu le plus gros succès au box-office de tous les temps. À la fin de l’œuvre des frères Russo, Captain America, devenu vieux, cédait son emblématique bouclier à Sam Wilson, aka le Faucon, sous les yeux de Bucky Barnes, aussi connu sous le nom de Soldat de l’Hiver.

La série sera donc l’occasion de découvrir pour la première fois le personnage de Sam Wilson avec le bouclier légué par Steve Rogers. Les deux acteurs principaux font partie des plus réguliers dans le MCU. Anthony Mackie est en effet apparu dans six films de l’univers développé par Kevin Feige au cinéma, tandis que Sebastian Stan est apparu sept fois au cinéma pour la Maison des Idées, si l’on compte les scènes post-générique.

Un casting qui se complète pour une intrigue encore inconnue

Même si l’on ne sait pour le moment pas grand-chose de l’intrigue, la présence au casting de Daniel Brühl en Baron Zemo a été confirmée. Introduit dans Captain America : Civil War, il était à l’origine de l’éclatement des Avengers en deux camps distincts – certains s’étant rangés derrière Tony Stark tandis que d’autres étaient restés fidèles à Steve Rogers. Cette fois, l’acteur allemand portera même le costume du personnage des comics pour l’occasion.

Emily Van Camp, l’interprète de Sharon Carter, la nièce de Peggy, fera elle aussi son retour. Présente depuis le deuxième film dédié aux aventures du super-héros au bouclier, Captain America : Le Soldat de l’hiver, on ne sait pas encore quelle place son personnage prendra dans la série.

Du côté des nouveaux arrivants, en plus de Carl Lumbly, Wyatt Russell fera son apparition dans le MCU. L’ancien joueur de hockey sur glace a pu être vu dans le deuxième épisode de la troisième saison de Black Mirror, Playtest, et sera à l’affiche du nouveau film de Joe Wright en compagnie d’Amy Adams et Gary Oldman, La Femme à la fenêtre, qui sortira le 20 mai prochain. Anthony Mackie fait aussi partie du casting.

La série débarquera cet été sur Disney+.