Le Faucon et le Soldat de l'Hiver : un trailer explosif pour la série Marvel

À l'occasion du Disney Investor Day, plusieurs annonces ont été faites, notamment au grand plaisir des fans de Marvel. Après un second trailer de la série "Wandavision", Disney a en effet enchaîné avec une bande-annonce de la série "Le Faucon et le Soldat de l'Hiver", annoncée en mars 2021 sur Disney+.

Un programme post Endgame alléchant

Prévue pour mars 2021, la nouvelle série Disney+, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver s'est beaucoup plus dévoilée qu'en février dernier lors des premiers légers aperçus. Cette série racontera les aventures de Sam Wilson et de James "Buchanan" Barnes alias Bucky, joués respectivement par Anthony Mackie et Sebastian Stan, après la disparition de Captain America alias Steve Rodgers interprété par Chris Evans. Et autant dire que ces aventures s'annoncent explosives et palpitantes !

Les deux personnages principaux, qui ont toujours eu une relation particulière et conflictuelle, vont devoir faire équipe face à Zemo, sous les traits de Daniel Brühl. Ce trio de personnages se retrouve pour la deuxième fois après le film Captain America : Civil War, dans lequel les spectateurs laissaient Zemo emprisonné. Dans ce trailer, il est clairement en liberté et en face de Bucky, dont il s'était servi pour diviser les Avengers et qu'il avait manipulé à sa guise.

Un nouveau Captain America illégitime ?

Dans Avengers : Endgame, alors que Steve Rodgers avait confié la lourde responsabilité de ce que représente Captain America à Sam en lui donnant son bouclier, le gouvernement en avait lui décidé tout autrement en désignant son propre remplaçant sous l'identité de US Agent, interprété par Wyatt Russell. On peut ici voir ce dernier présenté en grandes pompes dans un stade rempli, avec une mise en scène digne des plus grands shows américains. Sera-t-il un allié ?

La bande-annonce révèle en tout cas que l'action sera le point fort de la série, sur terre, dans les airs, sur un train en mouvement, les deux super-héros ont beaucoup à faire ! Mais dans quel cadre ? N'oublions pas que Le Faucon et le Soldat de l'Hiver n'ont pas signé les accords de Sokovie et qu'ils sont donc potentiellement, sous leurs costumes, tombés dans l'illégalité et recherchés par différents ennemis. Réponses en mars 2021 !