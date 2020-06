Le Faucon et le Soldat de l'hiver : une connexion avec un vilain de X-Men ?

La série "Faucon et le Soldat de l'hiver" sera la première nouveauté à être introduite dans le cadre du MCU sur la plateforme Disney+. Une nouvelle image du tournage semble annoncer une connexion avec l'un des méchants de X-Men et nous donne ainsi de quoi réfléchir sur l'avenir des mutants dans l'univers.

À l'aube de n'importe quel nouveau cycle, les questions fusent. Le Marvel Cinematic Universe n'y échappe pas depuis qu'Avengers : Endgame a fait du ménage pour amorcer le lancement d'une nouvelle dynamique. Captain America disparu, c'est Sam Wilson et Bucky Barnes qui vont assurer sa succession dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Le premier étant très chaud pour devenir le nouveau détenteur du bouclier. La série doit donc mettre en scène l'après-Steve Rogers, en introduisant aussi des éléments qui vont compter dans le MCU de demain. Justement, une nouvelle image prise sur le plateau, dévoilée par Murphy's Multiverse, annonce la possible arrivée d'Ogun, un méchant connu dans la galaxie des X-Men. Les initiés reconnaîtront le blason qui se trouve sur le dos d'un des hommes présents sur le cliché :

Cette tête de démon rouge, c'est celle d'Ogun, un méchant à la tête du gang originaire de l'île fictive de Madripoor. Bien que les plans de Marvel pour les X-Men ne soient pas encore très clairs, les films ou séries à venir pourraient placer quelques références à même de préparer leur arrivée dans le MCU. L'apparition du gang peut simplement être un easter egg sans grande importance dans l'immédiat, tout comme il peut s'agir d'une vraie préparation à l'apparition d'Ogun, et donc des X-Men.

Pour décrire brièvement ce bad guy, il arbore une tête de démon très semblable à celle de la veste. À la fois sorcier et samouraï redoutable, il sait autant se battre avec ses puissants pouvoirs qu'avec des techniques plus traditionnelles. On le connaît pour son passé avec Wolverine.

Un troisième méchant dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver ?

Le Faucon et le Soldat de l'hiver dispose d'un scénario avec déjà certains antagonistes. D'une part le Baron Zemo et de l'autre l'US Agent, qui veut s'imposer comme le nouveau Captain America. L'équation risque d'être trop complexe si on ajoute dans le lot Ogun et ses sbires. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se manifeste en personne dans la série. Mais cette petite touche peut être totalement annonciatrice d'un futur plus lointain, quand les mutants vont enfin débarquer.

Toujours dans les séries Marvel, la série WandaVision risque d'accueillir Evan Peters en Quicksilver (le frère de Wanda), rôle qu'il a tenu dans les précédents films X-Men sous la Fox. Si tout se confirme, Marvel commence donc à placer ses pions assurément mais doucement.