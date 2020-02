Le Faucon et le Soldat de l’hiver : une photo révèle une connexion avec Hulk

Le Faucon et le Soldat de l’hiver est en ce moment même en tournage en Géorgie. Sebastian Stan et Anthony Mackie reprennent leur rôle respectif du Soldat de l’Hiver et de Faucon. Ce dernier va devoir assumer la lourde responsabilité de porter le bouclier de Captain America. Une nouvelle photo a été partagée sur les réseaux sociaux. Une image qui fait une connexion inédite avec l’univers de Hulk.

La photographie en question montre un panneau de signalisation de travaux. Rien de bien exceptionnel donc, à un détail près. Parce que tout en haut de la pancarte un élément a retenu l’attention des fans de comics. Le chantier est dirigé par Samson Development. Un nom familier pour les amateurs de l’univers de Hulk, puisque Doc Samson est un personnage récurrent des histoires du géant de Jade.

Looks like there is another Samson Development sign behind them there (like the one that was caught by @sweetstephen55 in November)#FalconAndtheWinterSoldier pic.twitter.com/sfCkMEfNlE

— Liz (@MsLizzieHill) February 23, 2020