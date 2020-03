Le festival Séries Mania 2020 est annulé !

L'édition 2020 de Séries Mania, qui devait se dérouler du 20 au 28 mars à Lille, a finalement été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus et des restrictions de rassemblements imposées par le gouvernement.

On sentait que cela devait arriver. En dépit même des récentes annonces du maintien du festival. Mais finalement non, Séries Mania 2020, qui devait se dérouler du 20 au 28 mars à Lille, n'aura pas lieu, ont annoncé les organisateurs (via communiqué de presse) ce mercredi 11 mars. Une décision logique, prise en raison des interdictions de rassemblements causées par l'épidémie de coronavirus.

Rodolphe Belmer, le président de Séries Mania, a ainsi déclaré :

Compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes et des nombreuses restrictions qui s'appliquent aux déplacements de nos participants français et internationaux, nous avons décidé d'annuler l'événement. C'est une décision difficile, en particulier pour notre public de festivaliers qui avait déjà massivement réservé ses places, mais qui s'impose compte tenu du contexte international actuel.

Une annulation logique pour Séries Mania

Cette annulation fait suite au report d'un autre festival de séries, Canneséries, qui aura finalement lieu du 9 au 14 octobre. De son côté, Séries Mania ne devrait pas être simplement repoussé. Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, donnant rendez-vous en 2021 pour une nouvelle édition.

Une décision tout à fait logique étant donné l'organisation particulière pour un festival de séries. La programmation contenant de nombreuses avants-premières (notamment), ce ne serait plus le cas en repoussant le festival de plusieurs mois. Car contrairement au cinéma, qui voit de nombreux films être repoussés pour assurer une présence de spectateurs dans les salles, le format série n'est évidemment pas concerné et les diffusions ne vont pas s'arrêter.

De plus, comme indiqué dans le communiqué, la présence des invités aurait également été compromise. Reste qu'il s'agit là d'un coup dur pour le festival. On ne peut désormais qu'espérer que 2021 se passera sans encombre, et il faudra garder un œil sur les autres événements à venir, dont le festival de Cannes prévu pour mai...