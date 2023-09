Le Flambeau : Jonathan Cohen annonce une suite de la série !

Après "La Flamme" et Le Flambeau", les séries parodiques de Canal+, Jonathan Cohen pourrait reprendre son rôle de Marc avec une saison 3 sur laquelle il serait en train de travailler.

Jonathan Cohen est partout

En ce moment, quasiment tout ce que touche Jonathan Cohen se transforme en petit phénomène culte. D'abord en 2020 avec La Flamme, la parodie du Bachelor de Canal+ dans laquelle l'acteur interprète Marc, le célibataire idiot et lourdingue de l'émission. Rapidement, la comédie a marqué les spectateurs grâce aux absurdités de Marc.

Jonathan Cohen - La Flamme ©Canal+

Après cela, c'est Koh Lanta qui a eu sa parodie avec Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra (2022), la suite de La Flamme avec toujours Marc et d'autres personnages.

Et quand il n'est pas sur Canal+, c'est sur Prime Video que Jonathan Cohen fait rire les spectateurs comme lors de la saison 3 de LOL : qui rit, sort ! (2023). On le retrouve d'ailleurs toujours dans une comédie absurde de Prime Video avec Sentinelle, disponible sur la plateforme depuis le 8 septembre.

Une suite après La Flamme et Le Flambeau

Il semblerait que Jonathan Cohen n'en a pas terminé avec Marc et il pourrait bien l'incarner à nouveau après La Flamme et Le Flambeau. C'est ce que l'acteur au micro de RTL (via Première) :

C’est de l’info, on travaille sur quelque chose où on va retrouver une partie du casting. On pourrait retrouver un peu la troupe. J’étais en réunion tout à l’heure, on travaille dessus.

Une "saison 3" de la création Canal+ serait donc en préparation, mais à peine aux prémices à en croire le comédien. On ne sait pas quel type d'émission pourrait être parodiée cette fois, mais il faudra bien choisir pour parler au plus grand nombre.

En attendant, Jonathan Cohen est à retrouver sur Prime Video avec Sentinelle, une comédie policière dans laquelle il interprète un inspecteur, également chanteur à ses heures perdues. Le film est réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli, qui avaient déjà collaboré avec l'acteur sur Terrible jungle et Le Flambeau.