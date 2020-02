Le Fugitif : une bande-annonce explosive pour la série Quibi

Vous avez aimé ? Partagez :

Plus qu’un reboot en série du film de 1993 avec Harrison Ford, « Le Fugitif » interpelle par son format très court, des épisodes de 10mn qui seront diffusés à partir d’avril sur la plateforme Quibi. Une première bande-annonce a été montrée, dans laquelle on peut voir les deux acteurs principaux Kiefer Sutherland et Boyd Holbrook.

Le Fugitif a un pitch connu et deux acteurs tout aussi connus. Kiefer Sutherland et Boyd Holbrook jouent respectivement un policier et un homme suspecté à tort d’un attentat. Le premier, Clay Bryce est lancé à la poursuite du second, Mike Ferro, dans un Los Angeles sous tension. Une course-poursuite donc, à double enjeu : arrêter le ou les coupables pour Clay, prouver son innocence pour Mike. Une première courte bande-annonce a été dévoilée pour donner un premier aperçu de cette nouvelle série.

Kiefer Sutherland, en 10 minutes chrono ?

Le Fugitif, c’est déjà une série ABC des années 60, et surtout un film sorti en France en 1993 mettant en scène Tommy Lee Jones dans la peau d’un US Marshal à la poursuite d’Harrison Ford en prestigieux chirurgien condamné à tort pour le meurtre de sa femme.

On prend donc le même principe, en y ajoutant une grosse référence un plus récente en castant Kiefer Sutherland dans le rôle d’un flic légendaire qui n’a pas le temps. L’acteur va donc être comme à la maison dans ce rôle qui rappelle forcément celui de Jack Bauer dans la série culte 24 heures chrono. Mais cette fois-ci, on s’épargne le temps réel puisque la série Le Fugitif sera disponible sur la plateforme Quibi, qui proposera à partir du 6 avril aux États-Unis des programmes découpés en épisodes de 10mn maximum !

Traqué par Clay Bryce – Kiefer Sutherland, Mike Ferro – Boyd Holbrook a donc beaucoup de souci à se faire et la bande-annonce montre que la traque va être immédiatement lancée. Il sera intéressant de voir ce que ce programme donne, et comment il va intégrer dans son écriture le format 10mn. Quibi – pour « Quick Bites », souhaite en effet offrir un service de streaming nomade, formaté pour être diffusé sur les smartphones durant des temps de trajet ou des temps, à la différence de Netflix ou d’Amazon qui proposent des formats traditionnels. Il est donc attendu que les programmes soient volontairement écrits et produits pour ce format très court, et donc proposent une narration inédite.