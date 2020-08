Le Goût de la haine sur Netflix va être adapté en série par HBO

Acclamé depuis sa sortie le 29 juillet dernier, le thriller polonais "Le Goût de la haine" va avoir droit à une adaptation en série. Alors que le film était sorti sur Netflix, c’est cette fois HBO qui produira le show, qui n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parle Le Goût de la haine ?

Le Goût de la haine est centré sur Tomasz, un étudiant recruté par une agence spécialisée dans les campagnes de diffamation en ligne après avoir été renvoyé de son université de Varsovie pour plagiat. Dès son arrivée dans son nouveau métier, le jeune homme prend rapidement plaisir à manipuler la vie des autres, et commence à créer un véritable chaos. Même si l’intrigue est fictive, le film tente de représenter l’utilisation réelle de Twitter ou d’autres réseaux sociaux pour manipuler des utilisateurs et influencer l’opinion publique en répandant la haine.

Le Goût de la haine a été réalisé par Jan Komasa et écrit par Mateusz Pacewicz, le duo derrière La Communion. C’est Maciej Musiałowski qui y interprète Tomasz. On peut aussi voir dans le film Vanessa Aleksander, Danuta Stenka, Jacek Koman, Agata Kulesza, Maciej Stuhr, Wiktoria Filus ou encore Adam Gradowski. Une oeuvre à découvrir en ce moment sur Netflix.

HBO produira la série adaptée

Comme nous l’apprend Deadline, HBO a donc décidé de capitaliser sur le succès de Le Goût de la haine, qui a notamment remporté le prix du meilleur film de la compétition narrative internationale au festival de Tribeca (en ligne cette année), pour l’adapter en série. Jan Komasa et Mateusz Pacewicz seront impliqués sur le projet en tant que producteurs exécutifs. Dan Farah, qui a notamment produit le Ready Player One de Steven Spielberg, assurera le même rôle sur la série. Il a décrit Le Goût de la haine comme étant « à la fois un thriller captivant et un commentaire social provocateur qui est universel. »

En revanche, on ne sait pas qui s’occupera de développer la série, ni quels scénaristes seront chargés d’adapter l’histoire imaginée par Pacewicz. Le ou les réalisateur(s) ne sont pas non plus connus pour le moment, ni les acteurs qui porteront la nouvelle version de Le Goût de la haine. On ne reverra en tout cas sans doute pas les acteurs du film, étant donné que l’adaptation en série se fera sans doute en langue anglaise. On ne sait pas non plus pour le moment en quoi la série sera différente du film. Mais ce nouveau format, plus long, devrait permettre aux scénaristes de creuser un peu plus le concept développé dans le film.