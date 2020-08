Le Grand braquage sur Netflix : c'est quoi cette série colombienne ?

Le 14 août prochain, découvrez une toute nouvelle série Netflix originaire d'Amérique Latine et baptisée "Le Grand Braquage". Focus sur ce show explosif inspiré de faits réels qui devrait plaire aux fans de "La Casa de Papel".

Le Grand braquage : une nouvelle série colombienne

En 2017, Frontera Verde, thriller écolo halluciné, s'inscrit comme la première série originale colombienne commandée par Netflix. Après d'autres programmes tels que La Reina del Flow ou encore L’Éternelle sorcière, embarquez maintenant pour Le Grand braquage ! A la tête du show, Camilo Prince et Pablo Gonzales, qui ont déjà collaboré sur Cord, un projet bien différent. Dans ce long-métrage post-apocalyptique, les humains se réfugient sous terre en raison d'un perpétuel hiver. Leurs conditions de vie sont plus qu'insalubres et une jeune femme addict au sexe noue une relation toxique avec un ingénieur déterminé à repousser les limites du corps humain. Tout un programme en perspective !

Mais de quoi parle au juste Le Grand Braquage ? Le récit s'articule autour d'une attaque perpétrée à l'encontre de la Banque Centrale de Colombie par une équipe particulièrement déterminée. Cet événement survient en 1994 : les malfaiteurs vont tâcher de dérober en pesos l'équivalent de trente-trois millions de dollars américains. Un méfait dont les conséquences risquent de s'avérer désastreuses pour le pays tout entier...

Pour des poignées de dollars

Le Grand Braquage a certes des allures de La Casa de Papel, mais est pour sa part basée sur des faits réels ! Ce serait donc davantage la série portée par le Profesor qui pourrait s'être inspirée de cette célèbre histoire. Considéré comme le braquage du siècle en Colombie, le casse du 10 octobre a bel et bien mis en péril de nombreuses entreprises et commerces. En effet, c'est le bâtiment pris d’assaut, à savoir la Banque de la République, qui distribuait des liquidités dans le pays tout entier...

Au casting du programme à venir, Andrés Parra (Heroic Losers), Christian Tappan (Snowfall) et Juan Sebastian Calero (Narcos). Pour ce qui est des interprètes féminines, Marcela Benjumea (Inside) et Paula Castaño (Wild Disctrict) seront de la partie. Les créateurs Camilo Prince et Pablo Gonzales officient à la réalisation aux côtés de Laura Mora, connue pour Frontera Verde et Tuer Jesùs.

Retrouvez Le Grand Braquage le 14 août sur Netflix !