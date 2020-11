Le Jeu de la dame : Heath Ledger devait réaliser une adaptation avant de mourir

"Le Jeu de la dame" est la série originale Netflix à ne pas manquer en ce moment. Cette adaptation d'un roman est saluée pour plusieurs raisons et parvient même à passionner ceux qui ne connaissent rien aux échecs. L'acteur Heath Ledger avait été intéressé par cette histoire et aurait pu signer sa première réalisation.

Le Jeu de la dame : une excellente série portée par Anya Taylor-Joy

C'est de nouveau le confinement et vous cherchez une série de qualité pour vous occuper ? On ne peut que vous conseiller de vous intéresser au Jeu de la dame, création originale Netflix qui a fait son apparition sur la plateforme le 23 octobre.

En la regardant de loin, il est possible de ne pas être motivé par son sujet. L'histoire suit Beth Harmon, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui va se faire une place dans le monde des échecs, au point de devenir l'une des plus grandes joueuses du monde. Orpheline, pas très stable mentalement puis addict à la drogue, elle a quelques problèmes qui pourraient l'empêcher de s'affirmer comme une pointure.

La série, tirée du roman de Walter Tevis, réussit à nous captiver sans qu'on ne sache rien sur les échecs. Comment ? Beth est un personnage passionnant, magnifiquement campé par une Anya Taylor-Joy toujours excellente. Elle fait sa place dans un milieu dominé par les hommes et sa réussite devient le seul moyen de panser ses maux. Vraiment, il faut se tourner vers Le Jeu de la dame. Sept épisodes vous attendent et - pour ce que ça vaut - la série s'installe à la seconde place du Top 10 en France.

Heath Ledger s'était intéressé au roman

La diffusion du Jeu de la dame permet à The Playlist de nous rappeler que l'acteur Heath Ledger devait réaliser une adaptation du même livre. Il aurait, donc, signé ses débuts derrière la caméra. Le média s'appuie sur un article de The Independent publié en 2008 pour sortir cette anecdote dont on ne se souvenait plus. Le scénariste Allan Shiach planchait sur cette adaptation avec lui, avant qu'il ne disparaisse tragiquement le 22 janvier 2008, âgé à peine de 28 ans. On y voit un évident parallèle avec Beth Harmon car Heath Ledger, lui aussi prodige dans sa discipline, avait un sérieux problème d'addiction. Qui lui coûta malheureusement la vie. Ç'aurait été passionnant de voir ce qu'il aurait pu mettre de lui dans ce film. Il avait d'ailleurs prévu de figurer au casting, et c'est Ellen Page qui était attendue dans le rôle principal.

Itinéraire d'une étoile filante

À peu de choses près, Heath Ledger rejoignait le sinistre Club des 27. Le talent qu'il avait été immense et on cultive le regret de ne pas en avoir profité assez. Car sa carrière fut courte.

Hollywood se rend compte au début des années 2000 que l'Australien est peut-être l'une des stars de demain. À partir de 2005, il explose avec en l'espace de quelques mois les sorties des Seigneurs des Dogtown, Les Frères Grimm et Le Secret de Brokeback Mountain. Ce dernier, signé Ang Lee, le consacre comme un acteur prodigieux. Il confirme ensuite avec I'm Not There (l'excellent et atypique biopic sur Bob Dylan) puis la déflagration The Dark Knight. Christopher Nolan lui confie le rôle du Joker. Une prestation intense, dans laquelle il se donne physiquement et mentalement. Rares sont les fois où on voit une telle performance au cinéma. Il vole la vedette à Batman mais ce rôle le fait encore plus plonger dans la folie.

L'acteur se trainait une addiction aux médicaments. En proie à d'énormes problèmes de sommeil, il prend régulièrement des doses excessives pour essayer de s'endormir. La fois de trop sera dans cette chambre d'hôtel, en janvier 2008. L'industrie le récompensera à titre posthume, avec un Oscar d'interprétation et un Golden Globe pour son interprétation habitée du Joker.