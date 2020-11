Le Jeu de la dame : la série Netflix relance la vente des jeux d'échecs

Mis en ligne le 23 octobre dernier sur Netflix, "Le jeu de la dame" n'en finit plus d'époustoufler les abonnés. Preuve de cet engouement : les ventes d'échiquier ont littéralement bondi ces dernières semaines.

Le Jeu de la dame, la série phénomène

Le Jeu de la dame est une mini-série de sept épisodes créée par Scott Frank et Allan Scott. Une adaptation du roman éponyme de Walter Tevis devenue rapidement un succès mondial. La série ne cesse d'être acclamée par la presse, semaine après semaine, depuis sa mise en ligne sur Netflix. La série suit Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), une prodige des échecs. Le spectateur voit ainsi le parcours de cette jeune femme orpheline depuis ses huit ans, et qui affronte les plus grands joueurs au monde.

Les ventes d'échiquier décollent

Depuis le début, Le Jeu de la dame est acclamée pour ses séquences d'échecs intenses. En effet, ses créateurs se sont bien entourés puisqu'ils ont notamment fait appel au célèbre Garry Kasparov, qui fut l'un des meilleurs joueurs d'échec de l'Histoire. Par conséquent, cela incite de plus en plus d'abonnés à se lancer dans des parties endiablées. Ainsi, comme le souligne Le Figaro, certains magasins se frottent les mains en voyant les ventes d'échiquier bondir. En effet, comme le rapporte Franck Mathais, porte-parole du groupe Jouéclub, les ventes de jeux d'échecs ont doublé depuis la mise en ligne de la série sur Netflix. Celui-ci explique que durant les années 1990 les échecs ont eu un véritable succès notamment grâce à Garry Kasparov. Mais que depuis plusieurs années ce jeu était devenu "plus confidentielle". Cela serait en train de s'inverser grâce à la série.

Arthur Menez, responsable du magasin Rouge et Noir, confirme également cette tendance. Cela est d'autant plus vrai que la période actuelle du confinement incite encore plus les populations à se lancer dans les jeux de société :

Au sortir de ce confinement, les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de jeu d'échecs, et on en a vendu environ deux fois plus que d'habitude. Cela a été exactement la même chose les quelques jours ayant précédé le deuxième confinement, les gens ont anticipé et on a fait d'excellentes journées.

Il ne manquerait plus qu'un jeu d'échecs portant le nom de la série, pour que la boucle soit bouclée. Si vous n'avez pas encore regardé Le Jeu de la dame, la série est disponible sur Netflix et vaut vraiment le coup.