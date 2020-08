Le Jeu de la dame : un premier teaser pour la série Netflix avec Anya Taylor-Joy

Netflix vient de dévoiler un premier teaser de sa série portée par Anya Taylor-Joy, "Le Jeu de la dame". On pourra la découvrir à partir du 23 octobre prochain sur la plateforme.

Anya Taylor-Joy en prodige des échecs dans Le Jeu de la dame

Créée par Scott Frank et Allan Scott, Le Jeu de la dame est basée sur le roman éponyme de Walter Tevis paru en 1983. La trame suit le parcours d’une jeune orpheline du nom de Beth Harmon de ses huit à vingt-deux ans, en pleine Guerre froide. Discrète et morne en apparence, la jeune fille n’a à première vue rien de remarquable. Jusqu’à ce qu’elle joue aux échecs pour la première fois. Ses sens deviennent plus affûtés, ses pensées plus claires, et pour la première fois de sa vie elle se sent totalement en contrôle.

À l’âge de seize ans, elle concourt à l’Open des États-Unis. Mais en même temps qu’elle améliore ses capacités sur le circuit professionnel, les enjeux deviennent plus importants, son isolation devient de plus en plus effrayante, et l’envie de s’échapper de cette vie devient de plus en plus grande. Beth va alors devoir faire un choix si elle veut devenir la plus grande joueuse d’échecs du monde.

C’est Anya Taylor-Joy qui interprétera Beth dans Le Jeu de la dame. La jeune actrice est l’une des plus convoitées à Hollywood ces derniers temps, et elle multiplie les projets. Elle sera ici accompagnée de Marielle Heller, Moses Ingram, Chloe Pirrie, Janina Elkin ou encore Bill Camp. Harry Melling, aka Dudley Dursley dans les Harry Potter, et Thomas Brodie-Sangster, l’interprète de Jojen Reed dans Game of Thrones, font aussi partie des seconds rôles de la série.

Un premier teaser mystérieux pour le jeu de la dame

La description que propose Netflix de Le Jeu de la dame est très vague, puisqu’elle pose la simple question : savez-vous tenir votre adversaire en échec ? Et les premières images de la série vont de pair avec cette description puisqu’elles se révèlent être assez mystérieuses. On y voit l’évolution de Beth à travers les nombreuses parties d’échecs auxquelles elle a joué en grandissant. Si elle semble vouloir dégager l’impression d’une maîtrise totale de ses émotions, sa vie privée semble souffrir de son statut de prodige des échecs.

Le teaser évoque les différentes addictions de la jeune femme puisqu’on peut la voir successivement boire, fumer puis prendre des médicaments. On peut alors imaginer la pression qu’elle subit alors qu’elle devient de plus en plus réputée pour ses prouesses aux échecs. Le teaser augmente d’ailleurs la pression vers la fin avec un montage plus dynamique qui semble faire référence aux nombreux problèmes rencontrés par Beth au fur et à mesure qu’elle avance dans sa carrière.

Que peut-on attendre de la série ?

Le Jeu de la dame devrait aborder différents thèmes tournant principalement autour de la gestion d’un statut de star pour une jeune femme, et les problèmes que ce statut engendre. Elle devrait se concentrer sur les répercussions négatives qu’une telle réputation peut avoir sur la vie privée d’une personne. On peut aussi se montrer impatients de découvrir la performance de Taylor-Joy, qui devrait se retrouver au centre de l’écran la grande majorité du temps.

Le Jeu de la dame aura droit à 6 épisodes d’environ une heure. La mini-série ne devrait logiquement pas avoir de suite, puisque ces six épisodes couvriront vraisemblablement l’intégralité de l’intrigue du livre de Tevis sur lequel elle est basée.