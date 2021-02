Le Jeu de la dame : une saison 2 est-elle prévue ? Le producteur répond

Succès phénoménal de l'année 2020 sur Netflix, "Le Jeu de la dame" a créé un engouement autour des échecs. Est-ce qu'une seconde saison pourra arriver un de ces jours ? Dans la foulée des nominations aux Golden Globes, le producteur de la série répond à cette interrogation.

Le Jeu de la dame : et Netflix mit tout le monde aux échecs...

Netflix a cette incroyable capacité à sortir en permanence des séries qui provoquent un buzz. Octobre 2020, la plateforme mettait en ligne Le Jeu de la dame, adaptation du roman éponyme de Walter Tevis. Au cœur de celui-ci, et de la série, une jeune femme déterminée : Beth Harmon. Lors de ses années passées dans un orphelinat, elle se découvre une passion pour les échecs. Devenue plus grande, elle se lance dans les tournois et devient rapidement une joueuse réputée.

Sa gloire ne lui permet cependant pas d'exorciser ses démons. Son ambition est de s'imposer dans ce milieu rempli d'hommes et de devenir la championne absolue. La série est une belle réussite grâce à Anya Taylor-Joy, superbe dans le rôle central. L'histoire de Beth passionne tout du long et le succès a été présent. Plus de 60 millions d'utilisateurs ont regardé la série à ce jour.

Le Jeu de la Dame ©Netflix

Y aura-t-il une seconde saison ?

Avec des retours dithyrambiques, que ce soit de la part de la presse ou du public, une autre saison est-elle possible ? La tendance n'était clairement pas à un prolongement d'après tous les échos. Le Jeu de la dame a été pensée pour être une série limitée. Mais suite aux nombreuses nominations du show à la prochaine édition des Golden Globes, Deadline est allé demander au producteur exécutif William Horberg si une autre saison était envisageable. Il ne change pas son fusil d'épaule et continue d'affirmer que nous n'aurons rien de plus :

C'est magnifique de savoir que les gens adorent la série et qu'ils veulent passer plus de temps avec ces personnages. Nous ne l'avons jamais envisagée de cette façon. Nous sentons que la série a eu une fin satisfaisante et nous laissons au public le soin de remplir l'espace pour savoir ce qu'il se passera après pour Beth Harmon. Rien n'a changé, bien que les fans en demandent plus sur mon fil Twitter.

Un discours qui va refroidir ceux qui pensaient que le succès était suffisant pour en obtenir plus. Il est vrai que les fans peuvent avoir un pouvoir pour prolonger la durée de vie d'un show. Mais ce n'est pas plus mal que des auteurs ou producteurs ne tombent pas dans la surenchère. Une œuvre qui sait où elle va sera souvent mieux qu'une autre au prolongement moins contrôlé. On n'en veut donc pas à l'équipe de Le Jeu de la dame. Puis ce n'est pas comme si Anya Taylor-Joy n'avait pas d'autres projets excitants sur le feu !