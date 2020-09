Le Jeune Wallander sur Netflix : c'est quoi cette série policière ?

Un célèbre personnage s'invite sur la plus célèbre des plateformes ! Le 3 septembre sur Netflix, vous pourrez découvrir les aventures du détective Wallander dans sa jeunesse. Focus.

Le Jeune Wallander sur Netflix : de quoi ça parle ?

Un nouveau thriller arrive dans le catalogue Netflix le 3 septembre. Résultat d'une co-production entre la Suède et la Grande-Bretagne, la série Le Jeune Wallander s'articule autour du jeune Kurt, fraîchement diplômé de l'école de police. Un "beau" jour, le jeune homme est témoin d'un crime sordide. Sous la houlette du commissaire Hemberg, Wallander va se jeter corps et âme dans sa toute première enquête.

Dans la peau du personnage principal, Adam Palsson, connu pour ses rôles dans les séries Glee et Mindhunter. A ses côtés, Richard Dillane (Outlander) - qui campera son supérieur - mais aussi la jeune et talentueuse Ellise Chappell (Poldark). Leanne Best (Tin Star) et Charles Mnene (Macbeth) seront aussi de la partie. La série a été créée et écrite par Ben Harris (Devils, Marcella). A la réalisation, deux suédois, Ole Endressen (Le Roi du Curling) et Jens Jonsson (The Spy).

Wallander, personnage iconique

Kurt Wallander n'est autre que le personnage principal d'une saga policière écrite par le suédois Henning Mankell. Le héros est inspecteur de police dans une ville au sud de la Suède, non loin de Malmö. Son talent est incontestable puisqu'il vient à bout des plus complexes affaires à l'aide d'une rationalité sans pareille. Dans la campagne brumeuse suédoise, Wallander est homme à garder la tête froide. Le personnage apparaît dix tomes durant et a valu à son créateur plusieurs prix littéraires prestigieux.

Cela va de soi, devant leur succès les écrits de Mankell ont déjà été portés plusieurs fois à l'écran. La toute première adaptation s'étend de 1994 à 2007 et met en scène le comédien Rolf Lassgard dans le rôle du détective. En 2008, dès la fin de la première série, une seconde est lancée, avec cette fois Krister Henriksson en tant qu'acteur principal. Mais attention, il n'y a pas qu'en Suède qu'on adapte Wallander ! En Grande-Bretagne, Kenneth Branagh (Harry Potter, Thor) a lui aussi prêté ses traits à l'homme de loi dans le programme Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander.

Tirer son épingle du jeu

Cette adaptation Netflix diffère largement de ses aînées, notamment en raison de l'atypique parti-pris du show. Ainsi, la série Netflix met en scène un Kurt Wallander bien plus poupin qu'à l'accoutumée. Et même si la série ne suit donc pas les intrigues de la saga policière, les fans du détective devraient se réjouir de le découvrir sous un nouveau jour - et pourront suivre son évolution, de ses premiers pas dans la police à l'homme qu'il finit par devenir. Netflix semble d'ailleurs miser beaucoup sur ces idées, puisque sa phrase d'accroche est la suivante : "Découvrez l'affaire qui a créé le flic"...

Au vu de la qualité visuelle perceptible dans les premières images de la série, les spectateurs peuvent s'attendre à du très lourd. Et on ne parle pas de l'excellente performance que devrait livrer le comédien principal, d'ordinaire particulièrement juste dans ses partitions.