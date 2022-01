Le Livre de Boba Fett : c'est quoi la cuve à Bacta ?

Ceux qui ont vu les premiers épisodes de « Le Livre de Boba Fett » le savent. Le célèbre chasseur de primes passe le plus clair de son temps dans une mystérieuse cuve. Il s'agit d'une cuve à Bacta. Focus sur cet étrange appareil, qui a sauvé la vie de Boba Fett.

Le Livre de Boba Fett disponible sur Disney+

Depuis le 29 décembre dernier, la série Le Livre de Boba Fett est diffusée sur Disney+. Écrite par Jon Favreau et dirigée en partie par Robert Rodriguez, la série rencontre un succès mitigé auprès des fans. En tout cas, les retours sont clairement moins dithyrambiques que sur The Mandalorian. Le show se divise en deux parties : une timeline dans le présent (après les événements de The Mandalorian) et une dans le passé qui raconte comment Boba Fett s'est reconstruit après être sorti du Sarlacc.

Boba Fett (Temuera Morrison) - Le Livre de Boba Fett ©Disney+ / LucasFilm

Cette seconde partie intervient lorsque Boba Fett se réfugie dans une mystérieuse cuve, et se met à rêver de son passé. Il s'agit d'une cuve à Bacta, un appareil très puissant qui permet à son utilisateur de guérir beaucoup plus rapidement.

C'est quoi la cuve à Bacta ?

La cuve à Bacta est introduite la toute première fois dans Star Wars V : L'Empire contre-attaque. Au début du film, Luke Skywalker se fait attaquer par un Wampa sur Hoth. Pour le sauver, ses amis le plongent dans une cuve à Bacta pendant plusieurs heures, ce qui lui permet de cicatriser rapidement. Le mécanisme est ensuite réapparu à plusieurs reprises dans l'univers Star Wars. On peut notamment en apercevoir dans la série Star Wars : The Clone Wars. Récemment, la cuve à Bacta est revenue sur le devant de la scène avec la diffusion de la série Le Livre de Boba Fett.

Star Wars V : L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Créée par les Vratix, une espèce insectoïde, une cuve à Bacta coûte environ 100 000 crédits. Un prix fort dans l'univers Star Wars. Elle permet à son utilisateur de se glisser dans un liquide gélatineux réparateur appelé Bacta. Ce dernier possède des capacités de régénération des blessures impressionnantes. La machine remplace le tissu cicatriciel et procure également un soulagement de la douleur.

Forcément, puisque Boba Fett a énormément souffert du Sarlacc et du désert, il se sert de sa cuve à Bacta pour retrouver sa puissance d'antan et réparer sa peau, brûlée par le soleil. Mais au-delà d'une simple guérison physique, il est fort probable que Boba Fett utilise également sa cuve pour guérir son esprit tourmenté. Quoi qu'il en soit, cette cuve de Bacta permet à Boba Fett de tenir sur la longueur et est un atout de taille dans la série de Jon Favreau. Sa guérison complète devrait d'ailleurs lui permettre de se défendre bien mieux face à ses futurs assaillants...