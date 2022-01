Le Livre de Boba Fett épisode 5 : ces références à La Menace fantôme

L'épisode 5 de « Le Livre de Boba Fett » est bourré de références à « Star Wars épisode I : La Menace fantôme » et au jeune Anakin Skywalker. Voici les clins d’œil au film de George Lucas.

Le Livre de Boba Fett : Bryce Dallas Howard est dans la place

Le cinquième épisode de Le Livre de Boba Fett est déjà en ligne. Cette fois, c'est l'actrice Bryce Dallas Howard qui a mis en scène ce nouveau chapitre. La fille de Ron Howard, qui sera prochainement à l'affiche de Jurassic World 3, avait déjà mis en scène un épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Elle est donc de retour derrière la caméra pour ce cinquième épisode de Le Livre de Boba Fett qui se concentre intégralement sur Din Djarin. Le chasseur de primes est de retour sur Tatooine pour récupérer un nouveau vaisseau. L'occasion pour le Mandalorien de suivre les traces d'Anakin Skywalker dans Star Wars épisode I.

Star Wars épisode I : La Menace fantôme ©LucasFilm

Les références à La Menace fantôme

Din Djarin revient essentiellement sur Tatooine pour aller à la rencontre de Peli Motto (Amy Sedaris) la fameuse mécanicienne introduite dans la saison 2 de The Mandalorian. Le mercenaire cherche ainsi à récupérer un nouveau vaisseau. Depuis la destruction du Razor Crest, le Mandalorien se déplace via les transports publiques, et a bien besoin d'un nouveau véhicule. Peli Motto lui propose alors un vaisseau N-1 Starfighter déclassé originaire de Naboo. Et il s'agit là de la première référence à La Menace fantôme. En effet, ce vaisseau a quelque chose de tout particulier puisqu'il s'agit du même modèle que le véhicule emprunté par Anakin Skywalker à la fin du film de George Lucas. Le jeune garçon, aidé de R2-D2, apporte son aide à la République et part ainsi dans l'espace pour la première fois au volant d'un N-1 Starfighter.

Le Livre de Boba Fett ©Disney+ / LucasFilm

Une fois qu'il a restauré son nouveau vaisseau, Din Djarin décide de le tester sur les routes sableuses de Tatooine. Survolant le port spatial de Mos Eisley, le Mandalorien, sans le savoir, commence à prendre les routes du parcours de podracing présenté dans La Menace fantôme. Din Djarin emprunte ainsi le circuit remporté par Anakin dans le premier film de la prélogie. Il prend même la route du Beggar's Canyon qui se situe à la fin de la course. Bryce Dallas Howard n'hésite pas, d'ailleurs, à offrir un plan sur une rampe sur le côté de la piste. Un saut utilisé par le jeune Anakin pour passer devant Sebulba.

Des références qui manquent peut-être de subtilité et que les fans de la licence auront trouvées facilement. Il n'empêche que c'est assez plaisant de voir Din Djarin au volant d'un nouveau vaisseau. Et de voir que l'héritage de la prélogie continue de raisonner dans les nouvelles productions Star Wars.