Le Livre de Boba Fett : focus sur le clan Hutt et sur les cousins de Jabba

Le deuxième épisode de « Le Livre de Boba Fett » est disponible sur Disney+ depuis ce 5 janvier 2022. L'occasion pour le célèbre chasseur de primes de rencontrer deux nouveaux personnages issus du clan Hutt : les cousins de Jabba. Focus sur ce clan et sur ces nouveaux personnages.

Boba Fett : le guerrier est de retour

Réintroduit dans la deuxième saison de The Mandalorian, le célèbre Boba Fett est maintenant le héros de sa propre série. Toujours écrite et dirigée par Jon Favreau, Le Livre de Boba Fett permet de développer ce personnage iconique et pourtant très mystérieux de la saga Star Wars. Introduit pour la première fois dans la trilogie originale, Boba Fett est ensuite brièvement apparu dans L'Attaque des Clones, avant de faire son grand retour lors de la dernière saison en date de The Mandalorian. L'occasion pour le comédien Temuera Morrison de reprendre du service. Après avoir incarné les clones de la prélogie et le terrible Jango Fett, le voilà de retour dans la peau de l'immense Boba Fett.

Qui sont ces nouveaux Hutt

Le deuxième épisode de Le Livre de Boba Fett permet d'introduire deux nouveaux personnages : les jumeaux. Ces derniers, membres de la tribu des Hutt, sont présentés comme les cousins de Jabba. Ils apparaissent devant Boba pour réclamer leur prétendu dû et récupérer les terres de leur défunt cousin, tué par la princesse Leïa dans Le Retour du Jedi. Puisque Le Livre de Boba Fett se déroule peu de temps après les événements du dernier opus de la trilogie originale, c'est logique de voir de nombreux personnages tenter de prendre le trône de Jabba.

Le Livre de Boba Fett ©Disney+ / LucasFilm

Ces deux nouvelles limaces sont des créations originales de la série Le Livre de Boba Fett. Même si l'arbre généalogique de Jabba est immense, et a déjà fait l'objet de nombreuses histoires dans l'univers Star Wars Legends, on ne connaissait pas de jumeaux parmi ses proches. Le seul cousin connu de Jabba est Crakka. Ce dernier est apparu dans le comics Star Wars Adventures : Return to Vader's Castle #4 en 2019.

Le clan Hutt : véritable remake du Parrain

Pour rappel, Jabba le Hutt était l'un des gangsters les plus puissants de toute la galaxie. Il avait une influence importante dans le monde de la pègre, et plus largement dans l'univers politique de Star Wars. Globalement, le clan Hutt est l'une des plus grandes entreprises criminelles de la galaxie. Il se compose ainsi de plusieurs fractions, toutes supervisées par le Grand Conseil Hutt qui est constitué des cinq chefs de famille les plus puissants.

Le pouvoir des Hutt était considérable à l'époque de l'Ancienne République. Pendant l'ère Impériale, les Hutt ont réussi à conserver une bonne partie de leur puissance en négociant avec l'Empire. Cependant, après la bataille de Yavin, l'Empire a commencé à réduire le commerce supervisé par les Hutt. Puis le conflit entre les deux parties a atteint un point de rupture quand Dark Vador s'est décidé à tuer tous les membres du Grand Conseil Hutt, à l’exception de Jabba, peu de temps après L'Empire contre-attaque.

Jabba le Hutt - Star Wars VI : Le Retour du Jedi ©LucasFilm

Jusqu'à présent, deux familles ont été formellement identifiées dans l'univers canon Star Wars. Le clan Desilijic Tiure, gouverné par Jabba le Hutt jusqu'à sa mort et le clan Besaidii, dirigé par un Hutt nommé Arok. Les Hutt portent généralement un signe d'appartenance à leur clan. Jabba portait ainsi une marque de sa famille sur son bras droit, tandis que le nouveau Hutt introduit dans Le Livre de Boba Fett a un signe apparent sous sa lèvre inférieure.

Quoi qu'il en soit, l'univers des Hutt devrait être davantage exploré dans Le Livre de Boba Fett, dont les épisodes sortent chaque vendredi sur Disney+ :