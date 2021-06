Le Livre de Boba Fett : Grogu présent dans la série Star Wars ?

La fin de la saison 2 de "The Mandalorian" a amorcé le lancement d'un spin-off : "Le Livre de Boba Fett." Un nouveau projet pour Disney+ qui pourrait permettre au mignon Grogu de refaire une apparition. C'est ce qu'un indice laisse fortement penser.

The Mandalorian : Grogu a volé la vedette au héros

Pour sa première série en prises de vues réelles, Lucasfilm a parfaitement réussi son coup avec The Mandalorian. L'histoire suit Mando, un chasseur de primes solitaire à qui l'on confie une mystérieuse mission. Au moment de toucher au but, il comprend que sa cible est un enfant. Celui que l'on surnomme "Baby Yoda" n'a pas mis longtemps avant de devenir la mascotte du public, en raison de son attitude irrésistible et de sa trogne toute mignonne. On a ensuite pu en apprendre plus sur qui il était grâce à la saison 2 et, à la fin de celle-ci, Mando a enfin pu lui trouver un protecteur digne de ce nom. Lors du dernier épisode, le très populaire Luke Skywalker a fait son apparition pour emporter Grogu avec lui et pour, ainsi, l'éduquer à la Force.

The Mandalorian ©Disney+/Lucasfilm

Se pose maintenant la question du futur de l'enfant sur nos écrans. Allons-nous le revoir dans la saison 3 de The Mandalorian ? Nous sommes en droit d'en douter, car l'apparition de Luke avait davantage l'air d'une apparition exceptionnelle que d'une introduction pour la suite de la série. Grogu est entre de bonnes mains et on ne voit pas pourquoi Mando aurait encore un rôle à jouer auprès de lui. D'un autre côté, on voit mal Disney se passer de ce personnage très populaire.

Un retour dans Le Livre de Boba Fett ?

Il se peut que l'option privilégiée par Lucasfilm se situe à mi-chemin, avec une réapparition dans Le Livre de Boba Fett. Ce spin-off sur le célèbre chasseur de primes a été annoncé à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Le tournage vient d'ailleurs de s'achever ces jours-ci et le compte Twitter HearderOfNerf nous dévoile un élément qui va dans le sens d'un retour de Grogu.

Sur l'image ci-dessus est visible un tee-shirt qui a été conçu par Lucasfilm et qui a servi à l'équipe lors du tournage. Sur la face avant de l'habit se trouve la petite tête de Grogu. Pourquoi s'en servir s'il n'est pas présent dans la série ? La question tombe sous le sens et on se doute désormais que l'enfant sera sûrement de retour dans ce spin-off. Néanmoins, restons sur nos gardes, car rien n'a été annoncé officiellement et on peut encore s'exposer à une déconvenue. Aucune date n'a été révélée pour le début de mise en ligne des épisodes. Une arrivée à la fin de l'année est possible ou, un peu plus tard, en 2022.