Le Livre de Boba Fett : il y aura des "grosses surprises" dans chaque épisode

Le 29 décembre débutera sur Disney+ la série "Le Livre de Boba Fett", réalisée en partie par Robert Rodriguez. Le cinéaste promet que le show contiendra de nombreuses surprises tout au long de la saison.

Le Livre de Boba Fett : la nouvelle série Star Wars

Après le succès de The Mandalorian, Disney+ va bientôt lancer une nouvelle série sur un chasseur de primes masqué. Il s'agit évidemment de Boba Fett qui va enfin être au centre d'une intrigue. Le personnage était apparu dans seulement quelques scènes de la première trilogie Star Wars. Mais cela avait été suffisant pour le rendre extrêmement populaire. La série Le Livre de Boba Fett devrait donc ravir les fans qui avaient déjà été heureux de retrouver l'anti-héros dans la saison 2 de The Mandalorian. C'est justement le dernier épisode de celle-ci qui avait permis à Disney d'annoncer le développement de ce nouveau show.

Le Livre de Boba Fett ©Disney

Dans Le Livre de Boba Fett, on suivra Boba Fett aux côtés de la mercenaire Fennec Shand. Ensemble, ils vont retourner sur Tatooine dans le repaire de Jabba le Hutt. Ce dernier n'étant plus, Boba va s'installer sur son trône et compte bien diriger à sa manière ce qu'il reste du syndicat du crime.

Les promesses de Robert Rodriguez

On attend donc cette série pour Boba Fett, mais pas que... En effet, outre les présences de Dave Filoni et Jon Favreau à la production, on notera surtout que Robert Rodriguez a été engagé pour diriger les premiers épisodes. Un choix étonnant quand on se penche sur la carrière du réalisateur. De Desperado à Sin City en passant par Un nuit en enfer ou Machete, on est loin de l'esprit de Disney. Mais le cinéaste a également été capable de proposer des films plus grand public à l'image de Spy Kids et ses suites. On espère tout de même retrouver un peu de sa patte dans Le Livre de Boba Fett. Dans tous les cas, la série devrait nous surprendre à plus d'un titre.

C'est en tout cas ce que nous promet le réalisateur. Dans une interview donnée au Hollywood Reporter, Robert Rodriguez a annoncé que chaque épisode contiendra de "grosses surprises". Mais que, surtout, les bandes-annonces dévoilées jusqu'à présent ne montrent des images que des premières minutes du show.

Nous ne pouvions pas utiliser la seconde moitié du premier épisode car elle révèle beaucoup de choses.

Ainsi, dès le premier épisode, une révélation importante devrait avoir lieu. Le plus évident serait de faire apparaître des personnages déjà connus de l'univers Star Wars. Mais on espère que la série ne jouera pas non plus la carte de la facilité en enchaînant les caméos. Dans tous les cas, on fait confiance à Robert Rodriguez pour ne pas trahir l'esprit de Star Wars. Le réalisateur a également déclaré être un grand fan et avoir eu suffisamment de liberté pour développer la série et le personnage comme il le souhaitait. Finalement, on aura peut-être bien un peu de Desperado dans Le Livre de Boba Fett. Réponse le 29 décembre, date de diffusion du premier épisode sur Disney+.