Le Livre de Boba Fett : qui est ce mystérieux nouveau personnage de l'épisode 6 ?

L'épisode 6 de « Le Livre de Boba Fett » est disponible sur Disney+. Un nouveau chapitre assez impressionnant qui ramène de nombreux personnages sur le devant de la scène. C'est également l'occasion d'introduire un tout nouveau personnage dans une production en live action : Cad Bane. Mais du coup, c'est qui ce chasseur de primes iconique ?

Le Livre de Boba Fett : un épisode 6 imposant

Après des débuts un peu compliqués, Le Livre de Boba Fett passe enfin à la vitesse supérieure. Jon Favreau offre un sixième chapitre impressionnant qui propose de ramener de nombreux personnages précédemment introduits dans The Mandalorian. Une réunion de famille qui va faire vibrer les fans de l'univers Star Wars et qui permet d'emmener la série Le Livre de Boba Fett vers d'autres horizons.

Mais outre ces apparitions remarquées (sur lesquels nous reviendrons dans un autre article), la série permet aussi d'introduire un tout nouveau personnage dans une production en live action. Les fans de la série The Clone Wars l'auront reconnu dès le premier plan. Une démarche nonchalante, une tenue de cow-boy noire inquiétante, un chapeau culte, une peau bleue, des yeux rouges et une voix excessivement grave, on parle évidemment du célèbre Cad Bane !

Cad Bane - Le Livre de Boba Fett ©Disney+ / LucasFilm

C'est qui Cad Bane ?

Il est attendu dans une production Star Wars en live action depuis des années maintenant. Et son arrivée dans la série Le Livre de Boba Fett prend tout son sens. Cad Bane est un chasseur de primes créé en 2008 par George Lucas et Dave Filoni pour les besoins de la série The Clone Wars. Doublé par Corey Burton, le personnage, dès sa toute première apparition (dans le final de la saison 1), fait forte impression. George Lucas et Dave Filoni offrent aux spectateurs un mercenaire sans foi ni loi, d'une persévérance hallucinante et au talent démesuré. Cad Bane est présenté comme l'un des meilleurs chasseurs de primes de toute la galaxie. Il est même capable de rivaliser avec des Jedi et a donné du fil à retordre à Obi-Wan dans la série The Clone Wars.

Cad Bane - Star Wars : The Clone Wars ©LucasFilm

Originaire de la planète Duro, il offre ses services aux plus offrants. Son caractère impitoyable le pousse à accepter les pires missions. Son absence de morale le tourne ainsi vers des clients comme les Séparatistes ou le clan Hutt. Pendant La Guerre des Clones, Cad Bane se spécialise dans la capture des Jedi et s'offre tout un attirail de gadgets capables de contrer leurs capacités. Le personnage est récemment réapparu dans la série The Bad Batch, où il a croisé la route de Fennec Shand.

Un chasseur de primes devenu iconiques

Rapidement, cet antagoniste s'est créé une grosse réputation. Aujourd'hui, les fans de l'univers Star Wars le placent régulièrement au même niveau que Boba Fett et Jango Fett. Un protagoniste maintenant iconique, qu'on est extrêmement heureux de voir pour la première fois en version live. Mais laissons le mot de la fin à Giancarlo Volpe, le réalisateur de Hostage Crisis, l'épisode de The Clone Wars dans lequel Cad Bane fait sa toute première apparition :

L'équipe adore Cad Bane, et je pense vraiment que les fans aussi. Il apporte une sérieuse sensibilité badass à Star Wars. C'est un chasseur de primes mortel et impitoyable, et vous le voyez tout de suite dans l'épisode. Contrairement à Boba Fett, Cad ne fait pas de prisonniers.

En tout cas, son arrivée dans Le Livre de Boba Fett laisse planer quelques belles promesses concernant le final de cette saison 1. Et on a une hâte de voir la confrontation entre Din Djarin, Boba Fett et Cad Bane !