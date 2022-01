Le Livre de Boba Fett : qui est ce Wookiee présent dans l'épisode 2 ?

"Le Livre de Boba Fett" vient de présenter un mystérieux Wookiee. Ce dernier se nomme Black Krrsantan et est déjà apparu dans l'univers de Star Wars puisqu'il fut l'un des chasseurs de primes de Jabba le Hutt aux côtés de Boba Fett.

Le Livre de Boba Fett, nouvelle série de Disney+

Depuis le 29 décembre Disney+ diffuse sa nouvelle série Star Wars : Le Livre de Boba Fett. Comme son nom l'indique, le show s'intéresse à l'ancien chasseur de primes Boba Fett, qui avait fait un retour remarqué dans The Mandalorian. On découvre dans un premier temps comment il a pu survivre dans l'estomac du Sarlacc qui l'avait englouti au début du Retour du Jedi (1983). Puis, la série alterne entre des flashbacks pour raconter sa renaissance, et son retour sur Tatooine (après avoir croisé la route de Mando) pour s'installer sur l'ancien trône de Jabba le Hutt.

Mais Boba va rencontrer des difficultés dans sa prise de pouvoir et devra affronter différents ennemis. Dans l'épisode 1, on l'a déjà vu se faire attaquer par un groupe de tueurs. L'épisode 2 a quant à lui introduit les cousins de Jabba le Hutt. Et ces derniers sont plutôt bien accompagnés puisqu'un Wookiee s'est présenté à leurs côtés pour faire face à Boba. Ce dernier se nomme Black Krrsantan et est bien moins sympathique que Chewbacca.

Qui est Black Krrsantan ?

Si vous ne connaissez que les films Star Wars, ce personnage ne vous dira rien. Mais pour les fans qui ne se contentent pas des longs-métrages, Black Krrsantan est déjà connu. En effet, une bande dessinée de 2015 sur Dark Vador a permis d'introduire ce personnage. Après la bataille de Yavin, le Seigneur Sith engagea deux chasseurs de primes de Jabba. Boba Fett, pour qu'il traque Luke et en échange de quoi lui sera livré Han Solo. Et donc Black Krrsantan, pour qu'il capture Cylo, un agent de l'Empereur qui devait mettre à l'épreuve Vador après l'échec de la bataille de Yavin.

Star Wars: Dark Vador ©Marvel Comics

Black Krrsantan est donc un ancien collègue de Boba Fett qui réalisa de nombreuses missions pour Jabba. Avant cela, le Wookiee dû quitter sa planète Kashyyyk après avoir déshonoré son peuple. Il fut ensuite l'esclave des frères Xonti. C'est là qu'il reçut un entraînement rigoureux et devint un terrible combattant, un véritable gladiateur. Puis, par la suite, il fut engagé par Jabba le Hutt. L'une de ses missions l'amena même à combattre Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. On peut donc imaginer qu'après Le Livre de Boba Fett il apparaîtra aussi dans la série Obi-Wan Kenobi. Il s'agit évidemment pour l'instant d'une simple hypothèse.

Black Krrsantan devrait au moins donner du fil à retordre à Boba Fett dans les épisodes suivants. Le Livre de Boba Fett se poursuit tous les mercredi sur Disney+.