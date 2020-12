Le Livre de Boba Fett : tout ce qu'on sait de la future série Star Wars

Ceux qui ont regardé le dernier épisode de « The Mandalorian » le savent. Boba Fett va avoir sa propre série en décembre 2021 sur Disney+. Voici tout ce que l'on sait de « Le livre de Boba Fett » !

Boba Fett : le retour du personnage culte

Boba Fett est un personnage emblématique de l'univers Star Wars. Un anti-héros mystérieux adoré des fans. Initialement, il apparaît dans L'Empire contre-attaque, sous les traits de Jeremy Bulloch, dont on ne verra jamais le visage. Il revient par la suite dans Le Retour du Jedi où il trouve une mort dégradante détestée par les spectateurs. En seulement quelques minutes à l'écran, Boba Fett est devenu un personnage emblématique. À tel point que George Lucas décide de l'ajouter au nouveau montage de Un nouvel espoir, aux côtés de Jabba le Hutt.

Boba Fett devient un personnage qui fascine, notamment pour le mystère qu'il partage, pour le design de son armure, et pour la réputation qu'il tient : le meilleur chasseur de primes de la galaxie.

Le Retour du Jedi ©LucasFilm

Dans L'Attaque des Clones, George Lucas décide de développer ses origines. Ainsi, il le met en scène jeune, sous les traits de Daniel Logan, aux côtés de son père Jango Fett. Puis, dans The Mandalorian, il est de retour dès le premier épisode de la saison 2 campé par Temuera Morrison, l'homme qui interprétait Jango Fett dans L'Attaque des Clones. La boucle est bouclée. Les spectateurs ont tellement bien accueilli le retour du chasseur de primes que Disney a décidé de développer sa propre série. Un nouveau show teasé dans la scène post-générique du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian.

Une onzième série Star Wars

En plus des dix séries Star Wars annoncées pendant le Disney Investor Day, Le Livre de Boba Fett s'ajoute à cette impressionnante liste. Attendue pour décembre 2021, cette nouvelle série ne remplacera pas la saison 3 de The Mandalorian, mais sera bien un autre show en parallèle de celui porté par Pedro Pascal. Les deux héros vont évoluer dans le même univers, à la même époque, chacun dans leur histoire respective. Côté développement, c'est encore Jon Favreau qui sera à la tête du projet. Mais cette fois, il sera entouré de Dave Filoni et de Robert Rodriguez. Ce dernier a notamment mis en scène l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian, qui ramenait Boba Fett sur le devant de la scène. Un épisode maîtrisé, qui permettait de dépeindre la violence et la puissance de cet anti-héros.

The Mandalorian ©Disney +

Côté casting, la série présentera évidemment une nouvelle fois Temuera Morrison dans la peau du chasseur de primes. Il devrait logiquement être accompagné de Ming-Na Wen qui interprète Fennec Shand dans la série The Mandalorian. Cette héroïne a prêté allégeance à Boba Fett et devrait donc être son bras droit dans Le Livre de Boba Fett.

L'histoire du show

Le Livre de Boba Fett a de quoi grandement exciter les fans de l'univers Star Wars. Notamment parce que la scène post-générique de The Mandalorian est réussie. Une séquence musclée, remplie de nostalgie, qui rappelle la puissance du personnage, et son héritage imposant. Boba Fett est de retour sur Tatooine, et décide de prendre l'ancien trône de Jabba le Hutt. Il croise alors la route de Bib Fortuna, l'ancien bras droit de Jabba, qu'il assassine sans autre forme de procès, pour s'installer sur le trône vide, anciennement détenu par les Hutt. Boba Fett semble vouloir étendre son empire et imposer sa loi dans la galaxie. Une séquence parfaite, qui a de quoi faire saliver pour la suite de ses aventures. Boba Fett devrait logiquement créer sa propre guilde de chasseurs de primes, en utilisant l'influence de Jabba et les moyens mis à sa disposition.

The Mandalorian ©Disney +

Vers un retour de Mace Windu ?

Reste à savoir qui Boba Fett va affronter dans Le Livre de Boba Fett. La série amènera peut-être Din Djarin. Peut-être que Mando va s'opposer aux agissements criminels de son ancien allié. Ou au contraire, il est possible que Jon Favreau parte sur totalement autre chose. Boba Fett pourrait également croiser la route d'Ahsoka Tano ou encore de Cobb Vanth, le shérif du premier épisode, résidant également sur Tatooine et ancien détenteur de l'armure des Fett. Mais le show devrait logiquement nous en apprendre davantage sur la résurrection du personnage, sur la manière dont il est sorti du ventre du Sarlacc.

Mais s'il y a bien un personnage qu'on aimerait revoir dans Le Livre de Boba Fett, c'est Mace Windu. En effet, le Jedi interprété par Samuel L Jackson dans la prélogie est le meurtrier de Jango Fett. Depuis la mort de son père, Boba Fett voue une haine insondable envers le Jedi. Dans la série animée The Clone Wars, il essaye de l'assassiner alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Malheureusement pour lui, Boba Fett n'aura jamais sa vengeance puisque Mace Windu se fait a priori tuer par Palpatine. Une mort que les fans ont des difficultés à avaler. Le décès de Mace Windu n'a jamais été explicitement montré, et beaucoup pensent qu'il est encore vivant. Après tout, les Jedi ont de la ressource et on voit mal un guerrier de sa trempe mourir aussi facilement. Mais si Mace Windu est encore vivant, cela signifie que Boba Fett va reprendre sa croisade vengeresse. Et franchement, on aimerait tous voir une confrontation entre les deux personnages. En espérant que Le Livre de Boba Fett nous donne satisfaction.