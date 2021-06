Le Livre de Boba Fett : un autre chasseur de primes de retour dans la série Star Wars ?

Il se murmure qu’un personnage bien connu des fans de Star Wars pourrait revenir dans la série « Le Livre de Boba Fett ». Il s’agit de Bossk, un chasseur de primes célèbre dans l’univers étendu.

Le Livre de Boba Fett : ce qui nous attend

C’est l’une des séries Star Wars les plus attendues de ces prochaines années. Dirigé par Dave Filoni et Jon Favreau, le show, comme son nom l’indique, va raconter les aventures inédites de Boba Fett, le célèbre chasseur de primes. L’occasion pour Temuera Morrison de reprendre une nouvelle fois le rôle, après son apparition fracassante dans la peau de ce personnage emblématique dans la saison 2 de The Mandalorian. Avec le succès de cette série, et l’amour que les fans portent à Boba Fett, Disney n’a pas pu s’empêcher de développer toute une série sur le protagoniste. Sans date de sortie précise, le show pourrait débarquer courant 2022 sur la plateforme Disney+.

Le retour d’un autre chasseur de primes ?

À l’heure actuelle, on ne sait pratiquement rien de Le Livre de Boba Fett. La série va prendre place après les événements de The Mandalorian saison 2. Le temps d’une séquence post-générique iconique, les spectateurs apprennent que le fameux chasseur de primes est de retour sur Tatooine et a pris le contrôle du clan Hutt. Aidé de Fennec Shand, il va étendre son empire nouvellement acquis au reste de la galaxie.

Boba Fett (Temuera Morrison) - The Mandalorian ©LucasFilm / Disney+

D’après le site Lrmonline.com, il se pourrait qu’un autre personnage connu des fans de l’univers Star Wars reviennent dans la série de Jon Favreau. Le site rapporte en effet que Bossk apparaîtra dans Le Livre de Boba Fett. Une information à prendre avec des pincettes puisque personne n’a officialisé le retour de ce personnage méconnu du grand public. Mais la présence de ce chasseur de primes endurci suit une certaine logique. Il y a de grandes chances que Boba Fett croise la route d’autres mercenaires au cours de sa série. Pendant un temps, le nom de Cad Bane a également été évoqué.

Qui est Bossk ?

Bossk est apparu pour la première fois très rapidement dans L’Empire contre-attaque. Il est montré aux cotés de plusieurs chasseurs de primes, dont Boba Fett, chargés de retrouver la trace du Faucon Millenium. Après le film, Bossk n’est malheureusement jamais réapparu en version live. Il est cependant devenu un personnage récurrent des comics et des romans, et a surtout gagné en notoriété dans la série animée The Clone Wars. Pendant ce show, Bossk et Boba Fett (encore très jeune) ont travaillé ensemble avec Aurra Sing et Castas (d’autres mercenaires). Bossk a même été le garde du corps de Boba Fett pendant l’adolescence de ce dernier.

Bossk - Star Wars V : L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Le sort de Bossk n’a jamais été présenté dans aucun projet Star Wars sur grand ou petit écran. Si on suit la continuité canon, personne ne sait où se cache Bossk. Donc Le Livre de Boba Fett serait un bon moyen de ramener ce personnage sur le devant de la scène. L'occasion d'en apprendre davantage sur son destin. Bossk n’est évidemment pas le seul personnage qui pourrait se manifester dans la série de Jon Favreau. De nombreux noms sont régulièrement cités comme Cobb Vanth (Timothy Olyphant), Din Djarin (Pedro Pascal), Han Solo, Chewbacca ou même Baby Yoda. Dans tous les cas, il y a de grandes chances pour que Jon Favreau et Dave Filoni nous réservent des caméos de marque !