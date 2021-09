Le Livre de Boba Fett : un synopsis et une date pour la nouvelle série Star Wars

Après deux saisons de "The Mandalorian", l'univers des chasseurs de primes va continuer d'être étendu sur Disney+ avec le spin-off "Le Livre de Boba Fett" qui a été teasé l'année dernière. La série se dévoile dans un synopsis et annonce sa date de diffusion.

Le Livre de Boba Fett : lancement prévu en fin d'année

La très bonne seconde saison de The Mandalorian s'est achevée sur une excellente note avec un dénouement qui a plu aux fans grâce à l'intervention d'un personnage culte. Une autre tête connue de l'univers a fait son apparition plus tôt : Boba Fett. Le célèbre chasseur de primes s'offre une seconde jeunesse sur le petit écran et va même avoir le droit à un traitement de faveur avec une série qui lui sera entièrement dédiée. Le Livre de Boba Fett va d'ailleurs arriver bien avant la saison 3 de The Mandalorian.

Le tournage a eu lieu depuis un moment et il se disait qu'elle était la prochaine série live estampillée Star Wars à débarquer sur la plateforme de streaming. Disney vient justement d'annoncer que le lancement de la diffusion sera le 29 décembre prochain. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. En théorie, ça sera ensuite au tour d'Andor de débarquer en 2022.

Un synopsis pour la nouvelle série Star Wars

En plus de cette date de sortie, Disney en a profité pour révéler un synopsis officiel, qui en dit un tout petit peu plus sur l'histoire :

Le Livre de Boba Fett s'attarde sur le chasseur de primes Boba Fett et la mercenaire Fennec Shand, naviguant dans le monde souterrain de la Galaxie, lorsqu'ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

On avait justement compris que la série allait se passer après le déclin de Jabba, étant donné que la scène post-générique de la saison 2 de The Mandalorian montrait justement Boba et Fennec en train d'investir le repaire du célèbre méchant. Ce qui a donné lieu à ce plan iconique dans lequel le chasseur de primes s'installait sur le trône, avec son bras droit à ses côtés.

The Mandalorian ©Disney+/Lucasfilm

Reste à savoir, maintenant, si Jabba sera de la partie et de quoi va parler plus précisément le scénario. On a bien compris que l'intrigue allait, a priori, se dérouler en grande partie sur la célèbre planète Tatooine. Qui dit univers étendu, dit forcément que nous verrons à coup sûr des connexions avec les films, mais aussi avec les séries. Le rendez-vous est donc pris en décembre et, avant ça, nous devrions voir des images lors de l'événement Disney+ Day prévu en novembre.