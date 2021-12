Le Livre de Boba Fett : une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série Star Wars

Depuis la dernière saison en date de "The Mandalorian", nous n'avons plus eu aucune série Star Wars en prises de vues réelles. L'attente va prendre fin avant dans les semaines qui viennent avec l'arrivée du "Livre de Boba Fett". Découvrez des images inédites dans une nouvelle bande-annonce.

Le Livre de Boba Fett : le retour du célèbre chasseur de primes

Ramené dans la lumière avec la série The Mandalorian, le célèbre chasseur de primes Boba Fett s'est rappelé aux bons souvenirs des fans de la franchise. Nous le pensions d'ailleurs mort dans Star Wars : Le Retour du Jedi mais l'énigmatique méchant est donc parvenu à survivre après sa chute. Alors qu'il était considéré comme un antagoniste, The Mandalorian a opéré un décalage dans sa caractérisation pour le nuancer et nous donner envie de le suivre. Mieux, le personnage va désormais avoir le droit à son propre spin-off avec Le Livre de Boba Fett. Une création originale qui a des chances de faire plaisir aux suiveurs assidus de l'univers puisqu'il se déroulera sur la célèbre planète Tatooine.

Boba Fett (Temuera Morrison) - Le Livre de Boba Fett ©Disney+/Lucasfilm

Boba (toujours incarné par Temuera Morrison) sera accompagné de son bras droit, Fennec Shand (Ming-Na Wen), pour revenir dans le game et prendre la place laissant vacante par Jabba le Hutt. Nous n'en savons pas plus sur l'intrigue mais elle devrait être proche de The Mandalorian dans l'esprit. Cette dernière était une sorte de western galactique, avec des jolies ambitions et une belle reprise de la mythologie. Nul doute que des surprises seront au programme, que ce soit des apparitions de figures connues ou même des prolongements de lignes narratives entamées ailleurs.

Une nouvelle bande-annonce

Le lancement de la série aura lieu le 29 décembre prochain et se déroulera, comme d'habitude, au rythme d'un épisode pas semaine. Avant le lancement des hostilités, Le Livre de Boba Fett continue de déployer sa promotion avec une nouvelle bande-annonce. Celle-ci contient des images inédites et d'autres déjà connues. On comprend que la majeure partie du récit se déroulera sur Tatooine et que nous voyagerons probablement moins que dans The Mandalorian. D'une manière générale, on a cette impression que ce show aura moins d'ampleur que le précédent. Le principal argument est le protagoniste central, sur lequel on espère en savoir davantage. D'après ce que l'on pense comprendre, il sera à priori question de son passé, avec une explication sur sa fausse mort.