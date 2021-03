Le Monde de demain : découvrez le casting de la série Netflix/Arte sur NTM

Le mythique groupe NTM n'est plus en activité mais il reste encore dans les mémoires de tous les fans de rap qui se respectent. En plus du film "Suprêmes", une série portée par Arte/Netflix va voir le jour. Découvrez qui sont les acteurs qui vont incarner Kool Shen et Joey Starr dans "Le Monde de demain."

Un groupe majeur de la scène française

Le rap français leur doit tant. En formant le groupe NTM, Kool Shen et Joey Starr ont embrasé les années 90. À l'aide de textes engagés et de préoccupations ancrées dans un réalisme décapant, ces artistes ont secoué une génération entière. En moins de dix ans, avec seulement quatre albums studio au compteur, ils ont laissé au public français de nombreux classiques. Les deux principaux intéressés vaquent désormais à d'autres occupations en-dehors du rap, avec notamment quelques incursions au cinéma. Ils sont à jamais inscrits dans la légende et on risque d'en entendre de nouveau parler dans les prochains mois. Pas à l'occasion de la sortie d'un nouveau titre mais parce qu'un film et une série vont raconter leur histoire.

Suprême NTM

Double dose de NTM

Dans les salles, premièrement, avec Suprêmes. Une réalisation d'Audrey Estrougo qui propulsera Sandor Funtek et Théo Christine dans les rôles principaux. Un projet qui racontera les débuts du groupe et devrait s'arrêter avec leur première date au Zénith en janvier 1992. Une période durant laquelle Le Monde demain a vu le jour. Titre emblématique de NTM, qui donne son nom à une série en préparation. Katell Quillévéré et Hélier Cisterne sont à la création ainsi qu'à la réalisation de ce programme prévu pour s'étendre sur 6 épisodes de 52 minutes.

Il s'agit d'une co-production entre ARTE, Les Films du Bélier et la plateforme Netflix. La narration va débuter avec la formation de NTM et parlera, en arrière-plan, de l'arrivée de la culture hip-hop chez nous. L'angle devrait être un peu différent de ce qu'on aura dans Suprêmes. Arte annonce sur son site officiel "une chronique sociale et musicale sur les prémisses d'une révolution culturelle."

Le tournage de la série vient de débuter et on apprend par la même occasion qui seront les deux interprètes principaux. Pour Kool Shen, c'est Anthony Bajon qui a décroché le rôle. Un jeune acteur en vogue en ce moment chez nous, qui ne cesse de se faire remarquer avec de belles performances. On l'a vu en fils de Guillaume Canet dans Au nom de la terre et il sera un loup-garou dans l'attendu Teddy. Melvin Boomer prêtera, lui, ses traits à cette version jeune de Joey Starr.

Aucune date de diffusion n'est encore annoncée. Nous devrions pouvoir découvrir les épisodes avant la fin de l'année.