Le Négociateur : c'est quoi cette série TF1 "prometteuse" avec François-Xavier Demaison ?

La mini-série "Le Négociateur" débute sa diffusion le 25 mars 2024 sur TF1. Dans le rôle-titre, François-Xavier Demaison y incarne un ancien négociateur de la BRI recruté par le RAID, en même temps qu'un père débordé par sa vie familiale, pour une création qui oscille avec réussite entre action et humour.

François-Xavier Demaison, légende de la BRI et père débordé

L'acteur François-Xavier Demaison, figure populaire du cinéma et actif aussi à la télévision et au théâtre, est la star d'une nouvelle série inédite en France, Le Négociateur, dont la diffusion débute le 25 mars 2024 sur TF1. Constituée de 4 épisodes, cette mini-série raconte l'histoire d'Antoine Clerc (François-Xavier Demaison), ancien négociateur de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), alors qu'il est pris en otage dans une banque avec sa fille. Pour François-Xavier Demaison, c'est sa première fois en tant que rôle principal d'une série.

Antoine Clerc (François-Xavier Demaison) - Le Négociateur ©TF1

Ancien négociateur à la BRI sur la touche, Antoine Clerc va malgré lui reprendre du service quand il se retrouve pris en otage avec sa fille dans une banque. Après avoir géré la situation de main de maître, il intègre le groupe du RAID dirigé par Hélène Banier. Premier problème : tout les oppose, autant il est ouvert et sur-empathique, autant elle est verrouillée et psychorigide. Deuxième problème : la vie d’Antoine est un véritable capharnaüm - trois mariages, trois divorces, trois filles et un père envahissant...

Un rôle qui lui ressemble

Le Négociateur est une série avec une intrigue et de l'action policière, mais a aussi toute une dimension familiale, à la fois plus drôle et intime. Ces deux axes sont développés avec l'ambivalence du personnage principal : très organisé et efficace dans sa vie professionnelle en tant que négociateur, il l'est beaucoup moins dans sa vie privée, qui est elle très chaotique.

Le Négociateur ©TF1

Ainsi, la série profite aussi de la performance de Michel Jonasz, qui incarne le père d'Antoine. Pour TF1, François-Xavier Demaison expliquait entretenir des points communs avec son personnage dans la série, notamment sur son rapport aux femmes :

Oui, il me ressemble et j'assume totalement ! Moi aussi, j'ai des ex-femmes et des filles. J’ai une ado de 16 ans sur qui je n'ai plus aucun contrôle et une petite fille de 18 mois que je ne contrôle déjà plus ! Comme Antoine, je suis entouré par beaucoup de femmes. Mon associée au Théâtre de l’œuvre est une femme, pareil pour ma société de production.

En plus de ces deux comédiens, le casting est notamment composé de Jeanne Bournaud, Barbara Cabrita, Elodie Frenck et Léonie Simaga.

Des premiers retours convaincus

Déjà diffusée en Belgique, la série Le Négociateur y a été accueillie de manière positive, notamment par le magazine Moustique qui écrit : "Le pitch de cette nouvelle série, signée TF1, est prometteur. Et ces deux premiers épisodes donnent à voir ce qui pourrait s'avérer une excellente fiction. Le monde des négociateurs est trop rarement exploité dans la fiction française. Il s'appuie ici sur un excellent casting."