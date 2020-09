Le Parrain : une série va raconter l'histoire du tournage

Près de cinquante ans après la sortie du cultissime film de Francis Ford Coppola, "Le Parrain" va être l’objet d’une série, qui racontera les coulisses de sa création. Intitulée "The Offer", elle n’en est qu’au début de son développement, et n’a donc pas encore de date de sortie.

The Offer : plongée dans les coulisses du film Le Parrain

On aura bientôt l’occasion de découvrir les coulisses du film culte de Francis Ford Coppola, Le Parrain d’un nouveau point de vue. The Offer proposera une approche originale sur la création du film puisqu’elle sera centrée sur l’expérience de production du film d’Albert S. Ruddy. Le producteur est notamment connu pour avoir rencontré le mafieux Joseph Colombo durant le tournage du long-métrage. On ne sait pas encore si la série racontera cet événement, mais on peut espérer découvrir cette partie de l’expérience de Ruddy.

Étant donné que The Offer racontera la création du Parrain du point-de-vue d’une personne proche du tournage du film, on peut espérer découvrir des détails inédits sur la façon dont Francis Ford Coppola a dirigé les acteurs de légendes du film, comme Marlon Brando, Al Pacino, James Caan et Diane Keaton. On pourrait aussi en savoir un peu plus sur la lutte du réalisateur avec le studio qui produisait le futur chef-d’œuvre, et comment Coppola est parvenu à imposer ses idées de casting et à raconter l’histoire des Corleone tel qu’il le souhaitait.

La série sera composée de 10 épisodes, dont la durée n’a pas encore été communiquée.

The Offer sur Paramount+

La série sur Le Parrain sera à découvrir à une date encore inconnue sur le service de streaming de ViacomCBS, pour le moment appelé CBS All Access, mais qui sera renommé Paramount+ à partir de l’année prochaine. Le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a expliqué ce changement de nom dans des propos relayés par The Hollywood Reporter, promettant que le nouveau service de streaming proposera un large contenu :

Paramount est une marque iconique et chargée d’histoire aimée par des consommateurs des quatre coins du monde, et elle est synonyme de qualité, d’intégrité et d’un niveau de narration de classe mondiale. Avec Paramount+, nous sommes impatients d’établir une marque de streaming globale dans le segment de paiement large qui puisera dans la profondeur du portfolio de ViacomCBS pour offrir une collection extraordinaire de contenu dont tout le monde pourra profiter.

Depuis que la chaîne a prévu de renommer son service de streaming, CBS All Access a vu son catalogue être enrichi de nombreux nouveaux contenus, et le plan pour Paramount+ est de proposer pas moins de 30000 épisodes de séries et films. Et The Offer n’est pas la seule série inédite qui viendra s’ajouter au catalogue actuel du service de streaming de ViacomCBS, qui contient entre autres The Good Fight et Star Trek: Discovery en plus de nombreuses séries pour enfants. ViacomCBS enrichira ses programmes avec de nouveaux shows, actuellement en développement.

Parmi ces nouveautés, la chaîne prévoit de proposer un reboot de la sitcom The Game, le spin-off de Girlfriends. Paramount+ donnera aussi accès à la future docusérie The Real Criminal Minds, basée sur la production de CBS TV Esprits criminels, qui s’était terminée en février dernier après 15 saisons. La plateforme redonnera aussi vie à la série documentaire Behind The Music, qui explorera la vie et l’héritage des 40 plus grands artistes des dernières 40 années. Autant dire que la chaîne américaine espère frapper un grand coup dans le paysage du streaming avec Paramount+.