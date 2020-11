Le Prince de Bel-Air : de l'émotion et des révélations pour l'émission spéciale sur HBO Max

C'est hier soir qu'était diffusée, sur HBO Max, l'émission spéciale consacrée au "Prince de Bel-Air". Un grand moment de télévision qui a fait frémir de bonheur les fans de la série.

Le Prince de Bel-Air : retour aux sources

En 1996, le dernier des 148 épisodes de la série Le Prince de Bel-Air se terminait sur une scène symbolique après que la famille Banks ait vendu son manoir. Le salon était vide, Will Smith contemplait la pièce allégée de tous ses meubles, appuyait sur un interrupteur et éteignait la lumière. Eh bien, en 2020, la réunion spéciale consacrée au show reprend exactement dans le même cadre, sauf que l'acteur rallume la lumière et tout est redevenu comme à la grande époque.

Le Prince de Bel-Air ©HBO Max

Le casting original rentre alors sur de discrètes notes de piano. Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana Ali, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell et DJ Jazzy Jeff se tombent dans les bras. Il y a des larmes dans leurs yeux et on sent que les nôtres sont en train de monter.

Le Prince de Bel-Air a marqué une époque, révélé un acteur et embelli nos fin d'après-midi à la sortie du lycée. Le show fête les 30 ans de son lancement avec cette émission spéciale de 1h15 qui a tenu toutes ses promesses, autant en terme d'émotion que de révélations.

Une leçon bien apprise

Le casting se souvient du tournage du pilote du show. Tout le monde était un peu nerveux, loin d'avoir confiance en son talent, et Will Smith avait, de peur d'oublier, appris les dialogues de tous les personnages. Les répétitions se passent bien, chacun assurant dans son interprétation. Pourtant, lors du tournage officiel avec présence du public, le reste du casting est surpris que, pour chaque scène tournée avec Smith, ce dernier répète leurs dialogues silencieusement en face d'eux en bougeant ses lèvres.

Le Prince de Bel-Air ©NBC

Si cette manie peut sembler amusante, elle l'est un peu moins quand elle se voit à l'écran. Une séquence montre justement l'acteur le faire dans une scène qu'il tourne avec un tout jeune Don Cheadle. La star a donc du apprendre, au bout de 5 épisodes, à se retenir, et à devenir un acteur !

Le Prince de Bel-Air est d'abord un chanteur !

Justement, la séquence suivante se focalise sur les auditions, et des images de celles d'Alfonso Ribeiro (Carlton) et Karyn Parsons (Hilary) sont dévoilées. Will Smith, lui, se souvient justement qu'il n'a pas vraiment passé d'audition à proprement parler mais plutôt partagé un moment un peu gênant lors d'un anniversaire de Quincy Jones, futur producteur du show. Smith est alors un rappeur et le producteur lui propose, devant des dizaines de personnes, de jouer le personnage qu'il devra interpréter.

Le chanteur lui demande de lui laisser quelques semaines et un coach pour se préparer. Jones lui répond "Tous ceux qui décideront de l'avenir de la série chez NBC se trouvent dans cette pièce, alors c'est maintenant !". 10 minutes plus tard, Will Smith joue devant un parterre de décisionnaires. Six semaines plus tard, la production commence et le reste appartient à l'histoire !

En mémoire de James Avery

Difficile de faire une émission spéciale Le Prince de Bel-Air sans évoquer James Avery, l'acteur qui incarnait oncle Phil, disparu en 2013. Les acteurs se remémorent la gentillesse du comédien et son importance sur le plateau. Will Smith se souvient de combien il voulait se montrer digne devant lui et de sa fierté le jour où son oncle de télévision lui a glissé à l'oreille à la fin d'une scène : "C'est exactement ça, être acteur".

Le Prince de Bel-Air ©HBO Max

Après la pluie, vient le beau temps

Une autre séquence va probablement mettre du baume au cœur des fans du show, celle des retrouvailles, pour la première fois en 27 ans, de Will Smith et Janet Hubert, l'interprète de Tante Viv durant les trois premières saisons.

Le Prince de Bel-Air ©HBO Max

Elle avait quitté le show à cause de conflits avec le jeune acteur. Dans une discussion sans filet, les deux acteurs révèlent des détails de la situation à l'époque. Hubert, enceinte à l'époque, confie qu'elle avait des problèmes dans son foyer qu'elle partageait avec un homme violent. Bien qu'elle n'ait jamais partagé cette information avec ses collègues, Smith se souvient également de combien il était détaché à l'époque des sentiments des autres et du bien-être de Janet Hubert.

Devenu père depuis, il s'en veut aujourd'hui d'avoir réagi comme il l'a fait durant la production du Prince de Bel-Air. L'actrice révèle enfin toute la vérité sur sa disparition du show. Elle n'en a jamais été virée, comme il a été dit à l'époque. On lui a tout simplement fait une offre salariale trop basse et, dans son contrat, il était stipulé qu'elle ne pouvait pas travailler ailleurs. Avec un enfant et un mari sans emploi, elle a tout simplement décidé de ne pas rempiler. C'est alors que Will Smith a commencé à dire dans les interviews combien il était difficile de travailler avec l'actrice.

Derrière, Hollywood lui a tourné le dos, tout comme sa famille, et la vie devint très difficile pour Jane Hubert. Smith avait alors 21 ans, et pas la maturité pour comprendre combien ses mots pouvaient être mortels pour la carrière de sa collègue. Presque trois décennies plus tard, les deux enterrent enfin la hache de guerre. L'actrice rejoint même toute la troupe sur le plateau, rencontrant pour la première fois Daphne Maxwell Reid qui la remplaça dans le rôle de Tante Viv.

Le Prince de Bel-Air ©HBO Max

La famille est au complet avec l'arrivée de Ross Bagley, qui jouait Nicky, le petit dernier des Banks. Tout finit en chanson, en danse et en embrassades alors que Will Smith chante à nouveau le thème culte du show. Pendant le générique, on entend l'acteur glisser "On se revoit dans 10 ans ?". A voir en 2030 si Le Prince de Bel-Air reviendra nous tirer une nouvelle fois quelques larmes nostalgiques.