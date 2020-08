Le Prince de Bel-Air : des nouvelles du reboot

La série culte qui a lancé la carrière d'acteur de Will Smith s'apprête à obtenir un reboot. L'acteur serait chaud pour produire une version modernisée du "Prince de Bel-Air" et certaines manoeuvres auraient débuté en coulisses pour que le projet devienne concret prochainement.

Le Prince de Bel-Air : le premier grand rôle de Will Smith

C'est dans la musique que Will Smith fait ses débuts et accède à la célébrité. Mais très vite, le jeune homme veut étendre sa palette et envisage de devenir acteur. Il trouve rapidement un rôle pour sa carrure avec la série Le Prince de Bel-Air. Une sitcom devenue culte, apparue en 1990 aux USA. Il y campe un adolescent pas encore majeur qui doit changer de cadre de vie. Habitué à Philadelphie, il se retrouve à Los Angeles, chez son oncle et sa tante. Des gens qui ont plus d'argent et qui pourraient lui permettre de mieux réussir dans sa vie. La série se positionne sur un registre comique mais parle, en fond, des inégalités sociales. Premier carton de Will Smith, l'acteur se destine ensuite à une grande carrière avec plus d'un succès au cinéma.

Un reboot se prépare

The Hollywood Reporter dévoile que ce titre emblématique du petit écran va être ressuscité avec un reboot. Pas question pour Will Smith de continuer à jouer l'adolescent fan de rap et de basket-ball, il va uniquement se positionner comme producteur pour cette nouvelle monture. Le projet se construit comme une relecture moderne de la série, avec un ton plus dramatique et un traitement qui sera en phase avec notre époque. L'idée provient du court-métrage de Morgan Cooper qui aurait plu à Will Smith, au point qu'il veuille en reprendre les ingrédients. Si on se réfère à cette vidéo, on s'éloigne effectivement du Prince de Bel-Air que l'on connaît. Morgan Cooper se retrouve impliqué comme co-scénariste, assisté par Chris Collins (The Wire, Sons of Anarchy) également présent comme showrunner.

Les bases sont là mais il reste encore pas mal à faire avant que cette création n'arrive sur nos écrans. Will Smith, par le biais de sa boîte de production Westbrook Studios, est actuellement en train de prospecter pour essayer de trouver un diffuseur qui va vouloir de la série. D'après THR, Netflix, HBO Max et Peacock sont sur le coup avec des offres qui auraient été faites. Il est trop tôt pour savoir qui remportera la mise mais Le Prince de Bel-Air revu et corrigé ne devrait pas avoir trop de mal à trouver preneur.