Le Prince de Bel-Air : Will Smith réunit le casting pour une émission spéciale

Que les fans du "Prince de Bel-Air" se réjouissent ! Will Smith et le casting vont fêter les 30 ans de la série lors d'une émission spéciale sur HBO Max.

Le Prince de Bel-Air : une famille formidable

Le Prince de Bel-Air est une série américaine créée par Andy et Susan Borowitz. Diffusée à partir de 1990, elle a duré 6 saisons et compte 148 épisodes. On y suit le quotidien de Will, ado de 17 ans, vivant dans un quartier pauvre de Philadelphie. Sa mère lui propose de déménager à Los Angeles chez son oncle et sa tante. Une chance pour lui de recevoir une meilleure éducation et de mieux réussir dans la vie. Il se retrouve catapulté dans le coin huppé de Bel-Air, intégrant un milieu riche dans lequel il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Si les rapports entre lui et ses cousins sont au départ conflictuels, chacun va vite apprendre qu'il y a du bon en chacun.

La série est un véhicule parfait pour le talent de Will Smith qui est déjà à l'époque une star de la musique. Sa performance comique lui ouvre alors les portes du cinéma. À ses cotés, James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana Ali, Joseph Marcell, Ross Bagley et Daphne Maxwell Reid complètent le casting.

Il faut savoir que la chaîne NBC souhaitait annuler la série au bout de 3 saisons. Les pétitions ont alors fleuri pour sauver le show. Une pratique bien moins aisée à mettre en place à une époque où Internet n'existait pas. Toujours est-il que la voix des fans a été entendue. Le Prince de Bel-Air a finalement duré 3 saisons de plus.

Réunion de famille

Selon nos confrères du Hollywood reporter, le casting va bientôt se réunir pour une émission spéciale. La série fête en effet cette année les 30 ans de son lancement, et Will Smith souhaite célébrer l'événement en grandes pompes. Il a donc eu l'idée de réunir la distribution pour quelques heures de nostalgie et de rire. L'acteur produira les retrouvailles via sa compagnie Westbrook Media.

Autour de la star seront présents Joseph Marcell (Jeffrey), Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Daphne Maxwell Reid (Tante Vivian dans les saisons 4 à 6), Karyn Parsons (Hilary) et le fidèle DJ Jazzy Jeff. Il faut déjà s'attendre à une belle séquence émotion quand ils évoqueront James Avery (Oncle Phil), décédé en 2013.

On nous promet, en plus des souvenirs, des numéros musicaux et de danses. On peut déjà compter sur Alfonso Ribeiro pour enflammer le plateau avec ses mouvements de hanches cultes sur la chanson It's not unusual de Tom Jones. Le chanteur pourrait même venir en direct, allez savoir. L'émission sera diffusée sur HBO Max aux alentours de Thanksgiving. Normal pour une réunion de famille.

Un nouveau prince en approche

Un reboot de la série est en effet en développement chez Westbrook Media. Le projet a commencé quand Will Smith est tombé sur un court-métrage de Morgan Cooper, relecture du Prince de Bel-Air, mais sous la forme d'un drame. L'acteur tombe sous le charme et décide de le produire à grande échelle. Cooper tiendra la place de co-scénariste aux côtés de Chris Collins (The Wire, Sons of Anarchy), showrunner de la série. La société de production est en ce moment à la recherche d'un diffuseur, proposant le projet aux différents services de streaming.

Will Smith ne manque pas de projets au cinéma. On le retrouvera sur grand écran dans Bad Boys 4, King Richard et The Council. Il devrait également revenir sur Netflix dans la suite de Bright.