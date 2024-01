Netflix dévoile sa série événement dont tout le monde parlera en mars

Netflix à dévoilé le trailer principal de sa nouvelle série événement "Le Problème à 3 corps" créée par les créateurs de Game of Thrones. Il s'agit de l'adaptation d'une série de romans de science-fiction très populaires en Chine. La bande-annonce est à découvrir ci-dessus.

La nouvelle série des créateurs de Game of Thrones bientôt sur Netflix

Netflix a réalisé un très gros coup en attirant dans ses filets David Benioff et D.B. Weiss. Si ces noms ne vous disent rien, ils sont pourtant devenus des superstars du petit écran en signant la série Game of Thrones qu'on ne présente plus. Autant dire que leur nouveau projet était scruté avec beaucoup d'attention. Annoncée il y a déjà plusieurs mois, leur nouvelle série s'intitule Le Problème à 3 corps et est adaptée sur la trilogie de romans de science-fiction éponyme écrite par Liu Cixin.

L'accroche de la série dévoilée par Netflix à l'occasion du lancement de la bande-annonce est pour le moins intrigante :